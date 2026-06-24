Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

OGD'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylama yaptığı yarışmanın sonuçları İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen törenle açıklandı.

Yarışmanın ilk etabında, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan "BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F" finalde yarışmaya hak kazandı.

Finalist modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı açısından test ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Yarışmada toplamda 3 bin 360 puan alan Renault Clio "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi. BMW iX3 ikinci, Togg T10F ise üçüncü oldu.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülü, EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği ile Hyundai'ye verilirken, "Yılın Tasarımı" ödülü BMW iX3'ün oldu. "Yılın İnovatif Projesi" ödülünü Panoramic Vision teknolojisiyle kazanan BMW iX3, aynı zamanda "Yılın Premium Otomobili" kategorisinde de ödüle hak kazandı.

Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen "Jüri Özel Ödülü"ne Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı layık görüldü.

"YARIŞMA, MARKALAR İÇİN DE BİR MOTİVASYON KAYNAĞI HALİNE GELDİ"

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın sektöre olan katkısından bahsederek, 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturduklarını ve yarışmanın her geçen yıl daha da güçlendiğini bildirdi.

Yarışmanın markalar için önemine işaret eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma. Rekabet her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl özellikle elektrikli modeller ağırlıktaydı. Diğer yandan 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmamız, markalar için de büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. Pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini biliyoruz. Bu yıl finale kalan 7 modelin her biri kendi segmentinde gerçekten zorlu birer rakipti, aralarından birini seçmek hiç kolay olmadı."

MAİS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur da Renault Clio'nun OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye'de Yılın Otomobili seçilmesinden büyük gurur duyduklarını bildirdi.