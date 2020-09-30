Türkiye'deki CNG istasyonları listesi giderek daha fazla aranıyor. Çünkü sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların sayısı artıyor ve artacak da. Peki, Türkiye'de nerede CNG istasyonu var?

Sıkıştırılmış doğalgaz yakıtı ülkemizde çok merak uyandıran bir yakıt haline geldi. CNG yakıt veya doğalgaz yakıtı hakkında bilgi arayışında iseniz doğru yere geldiniz. CNG dolum istasyonları veya Türkiye’deki CNG istasyonlarını sıralayacağımız listemize hoş geldiniz. Hadi hep beraber sıkıştırılmış doğalgaz dolum istasyonları listesine bakalım...

TÜRKİYE'DEKİ CNG İSTASYONLARI LİSTESİ

Enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu ve alternatif enerji kaynaklarına doğru bir yönelim oluşan günümüz dünyasında CNG yakıtı oldukça merak edilen bir yakıt türüdür. Benzinli araçlara kıyasla atmosfere %80 daha az zararlı gaz salınımı yapan CNG kullanan araçlar bazı kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Peki CNG yakıt tipi kullanan bir araç sahibi iseniz ve CNG dolum istasyonları nerede diye düşünüyorsanız bu liste çok işinize yarayacak. İşte ülkemizdeki CNG istasyonları listesi!