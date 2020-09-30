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Türkiye'deki CNG istasyonları listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'deki CNG istasyonları listesi ya da Türkiye doğalgaz yakıt istasyonları arayışı için detaylı bir liste yaptık....

Türkiye'deki CNG istasyonları listesi

Türkiye'deki CNG istasyonları listesi giderek daha fazla aranıyor. Çünkü sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların sayısı artıyor ve artacak da. Peki, Türkiye'de nerede CNG istasyonu var?

Sıkıştırılmış doğalgaz yakıtı ülkemizde çok merak uyandıran bir yakıt haline geldi. CNG yakıt veya doğalgaz yakıtı hakkında bilgi arayışında iseniz doğru yere geldiniz. CNG dolum istasyonları veya Türkiye’deki CNG istasyonlarını sıralayacağımız listemize hoş geldiniz. Hadi hep beraber sıkıştırılmış doğalgaz dolum istasyonları listesine bakalım...

TÜRKİYE'DEKİ CNG İSTASYONLARI LİSTESİ

Enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu ve alternatif enerji kaynaklarına doğru bir yönelim oluşan günümüz dünyasında CNG yakıtı oldukça merak edilen bir yakıt türüdür. Benzinli araçlara kıyasla atmosfere %80 daha az zararlı gaz salınımı yapan CNG kullanan araçlar bazı kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Peki CNG yakıt tipi kullanan bir araç sahibi iseniz ve CNG dolum istasyonları nerede diye düşünüyorsanız bu liste çok işinize yarayacak. İşte ülkemizdeki CNG istasyonları listesi!

TÜRKİYE CNG DOLUM NOKTALARI

Türkiye’de hangi şehirlerde CNG dolum istasyonu var? İstanbul, Ankara, Afyon, Aydın, Eskişehir, Gebze, gemlik, Bursa, İzmir, Manisa, Düzce, Bolu, Aksaray, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Konya ve Orduda CNG dolum noktası var. Şimdilik 18 ilde 20 farklı noktada CNC yakıt dolum noktası mevcut. Tek tek CNC istasyonlarının adreslerine de bakalım.

İSTANBUL’DA CNG DOLUM İSTASYONU

  • İstanbul CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Boğazköy İstiklal Mah. Eski Edirne Cad. No: 1238 Arnavutköy/İstanbul
  • İstanbul CNG Dolum İstasyonu – Gitaş CNG – İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Deparko Sanayi 14. Parsel Başakşehir/İstanbul
  • İstanbul CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Alibeyköy Mah, Atatürk Cd. No: 118, Eyüp/İstanbul

    -ANKARA’DA CNG DOLUM İSTASYONU

    Ankara CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Ankara Bolu Yolu, Saray Mah. 06980 Kazan/Ankara

    -ANTALYA’DA CNG DOLUM İSTASYONU

    Antalya CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Çıplaklı Mah. 2018 Sok. No: 66 Döşemealtı/Antalya

    -AFYON’DA CNG DOLUM İSTASYONU

    Afyon CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Veysel Karani Mah. 2. Küçük Sanayi Çarşısı, 3. Kapı Girişi, No: 156 Akçin Köyü/Afyonkarahisar

    AYDIN’DA CNG DOLUM İSTASYONU

    -Aydın CNG Dolum İstasyonu – CNG Gaz – Morallı Köyü, İstasyon Mevkii Germencik/Aydın

    -ESKİŞEHİR’DE CNG DOLUM İSTASYONU

    Eskişehir CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Bursa-Eskişehir Yolu, Hisar Mah. Tepebaşı/Eskişehir

    -GEBZE’DE CNG DOLUM İSTASYONU

    Gebze CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Fevzi Çakmak Cad. No: 44 Şekerpınar/Çayırova

    -GEMLİK’TE CNG DOLUM İSTASYONU

    Gemlik CNG Dolum İstasyonu – Skypet Socar CNG – Engürücük Mah. Engürücük Sok. No: 424 Gemlik/Bursa

- BURSA’DA CNG DOLUM İSTASYONU

Bursa CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Tatkavaklı Mah. Balıkesir Cad. No: 45 Mustafakemalpaşa/Bursa

-İZMİR’DE CNG DOLUM İSTASYONU

İzmir CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Ankara Asfaltı Cad. Sütçüler Köyü/Kemalpaşa

-MANİSA’DA CNG DOLUM İSTASYONU

Manisa CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – İstanbul Sürat Yolu, Atatürk Mah. No: 35, Selimşahlar Beldesi, Saruhanlı/Manisa

-DÜZCE’DE CNG DOLUM İSTASYONU

Düzce CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Düzce Cad. Şimşir Mah. Kaynaşlı/Düzce

-BOLU’DA CNG DOLUM İSTASYONU

Bolu CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Paşaköy Mah. (Yeni Terminal Yanı) Ada: 2081 Parsel: 2-3 Merkez/Bolu

-AKSARAY’DA CNG DOLUM İSTASYONU

Aksaray CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Hacıkaymak Mah, Bahçesaray Sok. 68100 Selçuklu/Aksaray

- OSMANİYE’DE CNG DOLUM İSTASYONU

Osmaniye CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Karataş Mah. Atatürk Cad. No: 32 Toprakkale/Osmaniye

-MERSİN’DE CNG DOLUM İSTASYONU

Mersin CNG Dolum İstasyonu – Hazar CNG (Socar CNG) – Karaduvar Mah. Cumhuriyet Blv. No: 129/A Akdeniz/Mersin

-KAYSERİ’DE CNG DOLUM İSTASYONU

Kayseri CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Oruçreis Mah. Ayancık Cd. No: 12, 38080 Kocasinan/Kayseri

-KONYA’DA CNG DOLUM İSTASYONU

Konya CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Fetih Mah. Taşoluk Sok. No: 10, 42030 Horozluhan OSB. Karatay/Konya

-ORDU’DA CNG DOLUM İSTASYONU

Ordu CNG Dolum İstasyonu – TEZGRUP CNG – Karapınar Mah. 1132 Sok. No: 1 Altınordu/Ordu

Bu listemizde Türkiye’deki CNG istasyonları ve Türkiye'deki doğalgaz istasyonları gibi kavramlarla aranan sıkıştırılmış doğalgaz yada CNG ismi ile bilinen doğalgaz yakıtının dolumunu yapabileceğiniz istasyonları listeledik. Eğer nerede CNG dolumu yapabilirim? veya CNG dolumu nerede yapılır? diye düşünüyorsanız bu istasyonlardan birini kullanabilirsiniz.


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