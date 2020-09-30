Türkiye'deki CNG istasyonları listesi giderek daha fazla aranıyor. Çünkü sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların sayısı artıyor ve artacak da. Peki, Türkiye'de nerede CNG istasyonu var?
Sıkıştırılmış doğalgaz yakıtı ülkemizde çok merak uyandıran bir yakıt haline geldi. CNG yakıt veya doğalgaz yakıtı hakkında bilgi arayışında iseniz doğru yere geldiniz. CNG dolum istasyonları veya Türkiye’deki CNG istasyonlarını sıralayacağımız listemize hoş geldiniz. Hadi hep beraber sıkıştırılmış doğalgaz dolum istasyonları listesine bakalım...
Enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu ve alternatif enerji kaynaklarına doğru bir yönelim oluşan günümüz dünyasında CNG yakıtı oldukça merak edilen bir yakıt türüdür. Benzinli araçlara kıyasla atmosfere %80 daha az zararlı gaz salınımı yapan CNG kullanan araçlar bazı kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Peki CNG yakıt tipi kullanan bir araç sahibi iseniz ve CNG dolum istasyonları nerede diye düşünüyorsanız bu liste çok işinize yarayacak. İşte ülkemizdeki CNG istasyonları listesi!
Türkiye’de hangi şehirlerde CNG dolum istasyonu var? İstanbul, Ankara, Afyon, Aydın, Eskişehir, Gebze, gemlik, Bursa, İzmir, Manisa, Düzce, Bolu, Aksaray, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Konya ve Orduda CNG dolum noktası var. Şimdilik 18 ilde 20 farklı noktada CNC yakıt dolum noktası mevcut. Tek tek CNC istasyonlarının adreslerine de bakalım.
Ankara CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Ankara Bolu Yolu, Saray Mah. 06980 Kazan/Ankara
Antalya CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Çıplaklı Mah. 2018 Sok. No: 66 Döşemealtı/Antalya
Afyon CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Veysel Karani Mah. 2. Küçük Sanayi Çarşısı, 3. Kapı Girişi, No: 156 Akçin Köyü/Afyonkarahisar
-Aydın CNG Dolum İstasyonu – CNG Gaz – Morallı Köyü, İstasyon Mevkii Germencik/Aydın
Eskişehir CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Bursa-Eskişehir Yolu, Hisar Mah. Tepebaşı/Eskişehir
Gebze CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Fevzi Çakmak Cad. No: 44 Şekerpınar/Çayırova
Gemlik CNG Dolum İstasyonu – Skypet Socar CNG – Engürücük Mah. Engürücük Sok. No: 424 Gemlik/Bursa
Bursa CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Tatkavaklı Mah. Balıkesir Cad. No: 45 Mustafakemalpaşa/Bursa
İzmir CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Ankara Asfaltı Cad. Sütçüler Köyü/Kemalpaşa
Manisa CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – İstanbul Sürat Yolu, Atatürk Mah. No: 35, Selimşahlar Beldesi, Saruhanlı/Manisa
Düzce CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Düzce Cad. Şimşir Mah. Kaynaşlı/Düzce
Bolu CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Paşaköy Mah. (Yeni Terminal Yanı) Ada: 2081 Parsel: 2-3 Merkez/Bolu
Aksaray CNG Dolum İstasyonu – Socar CNG – Hacıkaymak Mah, Bahçesaray Sok. 68100 Selçuklu/Aksaray
Osmaniye CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Karataş Mah. Atatürk Cad. No: 32 Toprakkale/Osmaniye
Mersin CNG Dolum İstasyonu – Hazar CNG (Socar CNG) – Karaduvar Mah. Cumhuriyet Blv. No: 129/A Akdeniz/Mersin
Kayseri CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Oruçreis Mah. Ayancık Cd. No: 12, 38080 Kocasinan/Kayseri
Konya CNG Dolum İstasyonu – Naturel Gaz – Fetih Mah. Taşoluk Sok. No: 10, 42030 Horozluhan OSB. Karatay/Konya
Ordu CNG Dolum İstasyonu – TEZGRUP CNG – Karapınar Mah. 1132 Sok. No: 1 Altınordu/Ordu
Bu listemizde Türkiye’deki CNG istasyonları ve Türkiye'deki doğalgaz istasyonları gibi kavramlarla aranan sıkıştırılmış doğalgaz yada CNG ismi ile bilinen doğalgaz yakıtının dolumunu yapabileceğiniz istasyonları listeledik. Eğer nerede CNG dolumu yapabilirim? veya CNG dolumu nerede yapılır? diye düşünüyorsanız bu istasyonlardan birini kullanabilirsiniz.
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