Türkiye’nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea bantlara veda etti

Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde hayata geçirilen Egea projesi, yalnızca bir otomobil modeli olmanın ötesine geçti. Yaklaşık 1 milyar Euro’luk yatırımla geliştirilen model, hem iç pazarda hem de ihracatta Türk otomotiv sanayisinin vitrin projelerinden biri haline geldi.

Üretildiği yıllar boyunca satış performansıyla dikkat çeken Fiat Egea, 11 yıllık serüveninin 10 yılında “Türkiye’nin en çok satan otomobil modeli” unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

1 MİLYONU AŞTI!

Egea’nın üretim serüveni boyunca toplam 1 milyon 417 bin 47 adet otomobil banttan indirildi. Bu üretimin 671 bin adedi ise yurt dışına ihraç edildi. Böylece Bursa’da üretilen Egea, yalnızca Türkiye’de değil, farklı pazarlarda da yollara çıkarak Tofaş’ın küresel üretim gücünü temsil etti.

Bu rakamlar, Egea’nın sadece Türkiye pazarında değil, ihracatta da ne kadar önemli bir model olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLERİNDEN BİRİ OLDU

Sedan, hatchback, station wagon ve cross gövde seçenekleriyle geniş bir ürün ailesine dönüşen Egea, yıllar içinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verdi. Ulaşılabilir fiyat politikası, düşük kullanım maliyeti, geniş iç hacmi ve farklı motor seçenekleri, modelin Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Hem bireysel kullanıcıların hem de şirket filolarının yoğun ilgi gösterdiği Egea, zamanla Türkiye otomobil pazarının değişmeyen aktörlerinden biri haline geldi.

SON EGEA BANTTAN İNDİ

Üretimin sona ermesi nedeniyle Tofaş’ta özel bir tören düzenlendi. Son Fiat Egea’nın banttan indirilmesiyle birlikte çalışanlar, uzun yıllara yayılan emeğin ve başarının son halkasına tanıklık etti.

Tofaş üretim bantlarından inen son Egea, mavi renkli, Lounge donanımlı Egea Sedan 1.6 MJet DCT 130 HP versiyonu oldu.

YERİNİ KİM ALACAK?

“Egea'nın yerini kim alacak” soruları artarken, haziran satışlarına bakıldığında Bursalı yeni bir model önemli performansa ulaştı ve tek başına Egea’nın aylık ortalama satışının %57’sini yakaladı. Sektör temsilcileri, eylül sonrasında banttan yeni yerli modeller daha dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN 3 YENİ ADAY

Sadece haziran ayında gerçekleşen satışlara bakıldığında, Bursalı yeni Renault Boreal dikkat çeken bir performansa ulaştı. Renault’un en son SUV’u geçen ay 2 bin 160 adet satışla iyi bir başlangıç yaptı ve kendi gövde yapısında ilk 3 araç arasına girmeyi başardı.

Sektör temsilcileri, eylülde pazara girecek Hyundai Ioniq 3 ve yine son çeyrekte Bursa’da banttan inecek Dacia Striker’ı da, otomobil pazarında “yerli üretim payı” için önemli 2 model olarak gösteriyor.

Boreal’ın haziran satışları, Egea’nın aylık ortalama 3 bin 775 adet olan satışının %57,22’sine de denk geldi.