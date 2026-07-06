FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Türkiye’nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea bantlara veda etti

2015 yılında Bursa’da Tofaş fabrikasında üretimine başlanan Fiat Egea, geçen hafta banttan inen son otomobille birlikte üretim yolculuğunu tamamladı.

Türkiye’nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea bantlara veda etti
Cansu Çamcı

Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde hayata geçirilen Egea projesi, yalnızca bir otomobil modeli olmanın ötesine geçti. Yaklaşık 1 milyar Euro’luk yatırımla geliştirilen model, hem iç pazarda hem de ihracatta Türk otomotiv sanayisinin vitrin projelerinden biri haline geldi.

Üretildiği yıllar boyunca satış performansıyla dikkat çeken Fiat Egea, 11 yıllık serüveninin 10 yılında “Türkiye’nin en çok satan otomobil modeli” unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

1 MİLYONU AŞTI!

Egea’nın üretim serüveni boyunca toplam 1 milyon 417 bin 47 adet otomobil banttan indirildi. Bu üretimin 671 bin adedi ise yurt dışına ihraç edildi. Böylece Bursa’da üretilen Egea, yalnızca Türkiye’de değil, farklı pazarlarda da yollara çıkarak Tofaş’ın küresel üretim gücünü temsil etti.

Bu rakamlar, Egea’nın sadece Türkiye pazarında değil, ihracatta da ne kadar önemli bir model olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLERİNDEN BİRİ OLDU

Sedan, hatchback, station wagon ve cross gövde seçenekleriyle geniş bir ürün ailesine dönüşen Egea, yıllar içinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verdi. Ulaşılabilir fiyat politikası, düşük kullanım maliyeti, geniş iç hacmi ve farklı motor seçenekleri, modelin Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Hem bireysel kullanıcıların hem de şirket filolarının yoğun ilgi gösterdiği Egea, zamanla Türkiye otomobil pazarının değişmeyen aktörlerinden biri haline geldi.

SON EGEA BANTTAN İNDİ

Üretimin sona ermesi nedeniyle Tofaş’ta özel bir tören düzenlendi. Son Fiat Egea’nın banttan indirilmesiyle birlikte çalışanlar, uzun yıllara yayılan emeğin ve başarının son halkasına tanıklık etti.

Tofaş üretim bantlarından inen son Egea, mavi renkli, Lounge donanımlı Egea Sedan 1.6 MJet DCT 130 HP versiyonu oldu.

Türkiye’nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea bantlara veda etti 1

YERİNİ KİM ALACAK?

“Egea'nın yerini kim alacak” soruları artarken, haziran satışlarına bakıldığında Bursalı yeni bir model önemli performansa ulaştı ve tek başına Egea’nın aylık ortalama satışının %57’sini yakaladı. Sektör temsilcileri, eylül sonrasında banttan yeni yerli modeller daha dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN 3 YENİ ADAY

Sadece haziran ayında gerçekleşen satışlara bakıldığında, Bursalı yeni Renault Boreal dikkat çeken bir performansa ulaştı. Renault’un en son SUV’u geçen ay 2 bin 160 adet satışla iyi bir başlangıç yaptı ve kendi gövde yapısında ilk 3 araç arasına girmeyi başardı.

Sektör temsilcileri, eylülde pazara girecek Hyundai Ioniq 3 ve yine son çeyrekte Bursa’da banttan inecek Dacia Striker’ı da, otomobil pazarında “yerli üretim payı” için önemli 2 model olarak gösteriyor.

Boreal’ın haziran satışları, Egea’nın aylık ortalama 3 bin 775 adet olan satışının %57,22’sine de denk geldi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil planları yaparken dolandırılmayın! Kritik IBAN uyarısıTatil planları yaparken dolandırılmayın! Kritik IBAN uyarısı
NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendiNATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Fiat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek!

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.