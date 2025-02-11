UTTS için fon oluşturuldu! Maliyeti 30 dolar, 'Rantçıların oyunu' deyip söylentilere son verdi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş UTTS sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Okumuş, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer vererek, UTTS'nin, akaryakıt istasyonlarında otomatik plaka tanıma ve taşıt kimliklendirme yoluyla kaçak akaryakıt kullanımını önlemeyi, vergi kaybını azaltmayı ve sektörde daha şeffaf bir denetim mekanizması oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

8 MİLYONU SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Okumuş, Türkiye'de trafikte bulunan 29 milyon araçtan ticari olan 8 milyonunun sisteme dahil edildiğini, bu araçların 4 milyonu aşkın bölümünde sistem montajlarının tamamlandığını kaydetti.

6 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAK

Türkiye genelinde 12 bin 600 akaryakıt bayisinin 11 bin 300'ünde satın alma işlemlerinin tamamlanarak montaj sürecinin başladığını aktaran Okumuş, kalan bayilerdeki işlemlerin 6 hafta içinde tamamlanacağını belirtti.

FON OLUŞTURULDU

Okumuş, Anadolu'daki küçük ölçekli istasyonların UTTS'ye geçiş masraflarını karşılamak için PÜİS olarak bir fon oluşturduklarını anlattı. Sadece ticari araçları kapsayan sistemin gerçek maliyetinin 1413 lira olduğuna işaret eden Okumuş, bu rakamın tüm harcama kalemlerini içerdiği bilgisini verdi.

Okumuş, "UTTS'de kullanılan parçaların tamamı Türkiye'de üretiliyor ve yazılım Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Sistem akaryakıt sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI AKARYAKIT ALMAYA GEÇİT YOK

UTTS'ye yönelik eleştirilere işaret eden Okumuş, yeni düzenlemenin kayıt dışı akaryakıtla mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle şantiye, maden ocağı ve tır garajları gibi yerlerdeki depolara dökme akaryakıt satışının yasaklandığını anımsatan Okumuş, "Bu noktalarda kullanılan araçlar da UTTS'ye dahil edilecek, yoksa bu araçları kullanan şirketler akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterip, vergi indiriminden yararlanamayacak. Kısaca kayıt dışı akaryakıt alınacak nokta kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİPLER TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

"UTTS'nin yabancı üretim olduğu" yönündeki iddialara da değinen Okumuş, sistemde kullanılan çip ve parçaların tamamen Türkiye'de üretildiğini, yazılımın da Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini kaydetti.

Türkiye'de taşıt tanıma sisteminin 27 yıldır kullanıldığını hatırlatan Okumuş, "Bu sistemin parçaları tek bir firma tarafından satılıyordu, maliyeti de 30 dolardı. Bunu kimse konuşmadı. UTTS'ye yönelik eleştiriler tamamen rantçıların oyunu" ifadesini kullandı.

PÜİS yöneticilerinin haftalardır Türkiye genelinde akaryakıt istasyonu sahipleriyle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiğini belirten Okumuş, UTTS'nin sektöre ve ülkeye sağlayacağı faydaları anlatmaya devam edeceklerini aktardı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır