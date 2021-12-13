FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Vatandaş akın etti! İkinci el otomobilde satışlar patladı

Vatandaş akın etti! İkinci el otomobilde satışlar patladı

13.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el oto pazarında bu hafta büyük bir yoğunluk yaşandı. Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmesine rağmen, Bursa'da ikinci el oto pazarında ikinci el araçlara talep olması ve araçların satılması hem esnafı hem de vatandaşı mutlu etti.

Vatandaş akın etti! İkinci el otomobilde satışlar patladı

Son aylarda durgunluk yaşayan ikinci el oto pazarında bu hafta büyük bir yoğunluk yaşandı. Araç almak isteyen vatandaşlar adeta pazara akın etti. Fiyatlar yükselmesine rağmen satış yapan esnafın yüzü güldü. Pazarda 35 bin liradan başlayan ikinci el oto fiyatları yukarıya doğru çıkıyor. Vatandaşlar ise bakıp inceledikleri ikinci el otomobillerden bütçelerine uygun olanları beğenip alıyor. Uzun zamandır durgunluk yaşanan pazarda bu hafta satışların iyi olması ve vatandaşların talep göstermesiyle birlikte, alanın da satanın da yüzü güldü. Bazı vatandaşlar ise fiyatları yüksek bulup sadece araçları incelemekle yetindi. Pazarda araç sahipleri ise pazarlık yapmaktan kaçındı. Bazı araç sahipleri indirim yapmayarak istediği fiyatta aracını satmak için direndi. Vatandaşların pazara akın etmesiyle birlikte pazarda gözle görülür bir kalabalık oluştu. Bu durum ise en çok araç satmak için pazara gelen otomobil sahiplerini ve galerici esnafını sevindirdi.

18bb74ed-42cc-4553-a9fb-96cf49ac4019

'ARAÇ SATIŞLARI PATLADI'

Bu hafta araç satışlarının patladığını ifade eden Yüksel Korkmaz, "Bu hafta pazar çok güzel. Satışlar çok iyi ve işlerimiz açıldı, satmaya araç yetiştiremiyoruz. Yanındaki satılan araca 8 kişi bakmak için geldi bin lira indirim için anlaşamadılar. Talepler o kadar fazla ki benim 1993 model aracıma 130 bin lira istiyorum, 120 bin lira verdiler vermedim. Benim gözümün önünde 4 tane araç satıldı. Pazarı gezip görürlerse araçlar satılıyor" dedi.

0814c326-e084-4e62-a93f-c653218d8ecb

Pazarın canlı olduğunu belirten Selçuk Terzi, "Pazarda satışlar çok hızlı, iş oluyor. Bence vatandaş memnun, herkes araç arıyor. Ben 2-3 tane araç satıldığına şahit oldum. Araçlar çok satılıyor" şeklinde konuştu.

c42f0a11-a61a-454f-93f8-ffb04a961497

200 BİN LİRANIN ALTINDA ARAÇ KALAMADI

İkinci elde en çok 100 ile 200 bin lira arasındaki otomobillerin satıldığı, cip krizi ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle neredeyse 200 bin liranın altında sıfır kilometre araç kalmadığı belirtildi. Galericiler cip krizindeki sıkıntının 2022 yılının ilk yarısından önce çözülmeyeceğini ifade ediyor. (İHA)

İkinci el otomobil fiyatları korkuttu! 1 haftada 30 bin lira farkİkinci el otomobil fiyatları korkuttu! 1 haftada 30 bin lira fark


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
2. elde en çok tercih edilen marka belli oldu2. elde en çok tercih edilen marka belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında

Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.