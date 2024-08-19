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Vergiler ithal araçlara yönlendirdi: Otomotiv üretimi yavaşlıyor

MynetX MynetX
19.08.2024 10:10
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Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerine göre, ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araçta yüzde 18 ve hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 üretim kaybı yaşand. Yerli araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesinden dolayı temmuz ayında ithal otomobillerin payı yüzde 76 arttı ve son 10 yılın zirvesine ulaştı.

Vergiler ithal araçlara yönlendirdi: Otomotiv üretimi yavaşlıyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalarak 116 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında otomobil üretimi ise yıllık bazda 7,7 oranında azalarak 81 bin 434 adete geriledi.

OSD'nin verilerine göre otomotiv pazarı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,2'lik bir gerileme yaşadı; ihracat ise aynı dönemde dolar bazında yaklaşık yüzde 9 artarak 3 milyar doları aştı.

Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre, ticari araç ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 11 oranında gerileme kaydederken ağır ticari araç pazarında düşüş yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

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İTHAL OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

İthal otomobil payının pazardaki yeri yüzde 75,9 ile rekor kırdı. Ayrıca, ocak-temmuz döneminde toplam otomobil satışları yüzde 3 artarken; ithal otomobil satışları yüzde 8 arttı. Yerli otomobil satışları ise yüzde 6 oranında azalış gösterdi.

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İHRACATTA AZALMA VAR

Yılın ilk yedi altı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 gerileyerek 581 bin 865 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 9 bin 532 adet olarak gerçekleşti.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Otomobil İhracat
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