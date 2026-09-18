Volkswagen’de büyük geri çağırma! Nedeni belli oldu

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD’de direksiyon sisteminde ortaya çıkabilecek arıza nedeniyle 208 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın, araçlarda sürüş güvenliğini etkileyebilecek bir sorun nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) yayımladığı açıklamaya göre, karar 2018-2021 model yılları arasındaki bazı araçları kapsıyor. Geri çağırma kapsamında toplam 208 bin 724 aracın bulunduğu bildirildi.

DİREKSİYON SİSTEMİNDE KONTROL KAYBI RİSKİ

NHTSA açıklamasında, araçların direksiyon kutusundaki montaj cıvatasında bulunan bir hatanın kontrol kaybına yol açabileceği belirtildi. Bu durumun meydana gelmesi halinde kaza riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas ile 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği aktarıldı.

HATALI PARÇA ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Volkswagen, geri çağırma kapsamındaki araçların onarımı için yetkili bayileri aracılığıyla işlem gerçekleştirecek. Etkilenen tüm araçların sağ tarafında bulunan direksiyon kutusu montaj cıvatası ücretsiz olarak değiştirilecek.