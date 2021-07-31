Volkswagen Passat fiyat listesi! 2021 model Passat'lar ne kadar?

Almanya’nın köklü otomobil firmalarından Volkswagen, Türkiye’de en çok sevilen araç markalarından biri. Koronavirüs süreciyle birlikte onlar da satışlardan dolayı olumsuz etkilenmişti. 2021 yılının yarısını geride bırakırken, diğer otomobil firmaları gibi Volkswagen de ödemeler de kolaylık yaptı. İşte Volkwagen Passat’ın son fiyat listesi…

2021 MODEL PASSAT FİYATLARI

Bu haberimizde sizler için Volkswagen’in en çok sevilen araçlarından biri olan Passat’ın 2021 model sıfır araçlarının fiyatlarını derledik. İşte Volkswagen Passat fiyat listesi:

2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 753.600 TL

2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 906.900 TL

2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 1090.900 TL

2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 658.500 TL

2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 655.600 TL

2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 661.300 TL

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 439.900 TL

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 497.300 TL

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 607.700 TL

PASSAT ÖZELLİKLERİ

Kendi segmentinin en ferah ve konforluları arasında yer alıyor. Açık bir kabin ve ince kapı direkleri ile dışarıya doğru görüşü mükemmel bir şekilde sağlıyor. Yeni modelde daha önceki serilere göre bagaj kısmının biraz daha genişlediğini ancak iç kısmı daraltıldı.

Passat, son iki yıldır ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından çarpışma testine tabi tutuluyor. Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü‘nden de (IIHS ) çoğunlukla iyi sonuçlar aldı. Temel model birkaç standart sürücü destek teknolojisine sahipken, yalnızca en üst modeli en gelişmiş donanıma sahip. Temel güvenlik özellikleri ise şunları içeriyor:

– Standart önden çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme

– Standart kör nokta izleme ve çapraz trafik uyarısı

– Hız sabitleyici

PAKETE GÖRE DONANIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni sezon Passat paketleri 1 benzinli ve 3 adet dizel olmak üzere toplamda 4 farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Motorlar sahip oldukları gücü tekerleklere DSG şanzıman aracılığıyla iletiyor. Üç farklı donanımı bulunan paketleri Impression, Business ve Elegance olarak ayrılmış durumda.

Passat Impression paketinde ilk olarak 8 ayrı renkli dokunmatik radyo sistemi ile anahtarsız çalışma sistemi dikkatleri çekiyor. 16″ Aragon alüminyum alaşım içeren jantlar ve Park mesafe sensörleri sayesinde daha güvenli bir sürüş sizleri bekliyor. Ayrıca gündüz kullanım için LED farları da öne çıkan diğer detaydan birisidir.

Passast Bussiness paketinde ise ön koltukta bulunan bel destek ayarı sürücüsüne konforlu bir sürüş keyfi yaşatıyor. Hız sabitleyici ve 17″ London alüminyum alaşım jantları sayesinde güvenli bir yolculuk sizleri bekliyor. Ön sis farları ile entegre statik viraj aydınlatması sayesinde önünüzdeki nesneleri ve araçları kolayca ayrıt edebiliyorsunuz. Ek olarak içerisinde bulunan 3 tam otomatik klima sistemi sayesinde yaz ve kış aylarında sürücülere daha rahat bir ortam sağlıyor.

Elegance paketi en üst paketten birisidir. 18″ Dartford alüminyum alaşım jantlar ve LED Matrix ön farları sayesinde güvenlik düzeyi bir üst seviyeye taşınmış durumda. Isıtmalı ön koltuklar ve kolay açılır / kapanır bagaj kapağı ile kullanıcılara rahatlığı üst seviyelerde yaşatıyor. Discover Pro navigasyon sistemi ise son gelişmiş teknoloji ile yolunuzu kolayca bulmaya katkı sağlıyor.

