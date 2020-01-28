Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor! Elektrikli araçlarda 100 kilometrelik bir dolum 6-7 lira

Ev ve iş yerlerindeki elektrikli araç şarj istasyonlarında 100 kilometrelik menzil için dolum maliyeti, gece saatlerinde 6-7 lira, gündüz saatlerinde ise 8-10 lira olarak hesaplanıyor.

Dünyada elektrikli araçlar ve şarj istasyonları giderek yaygınlaşıyor. Türkiye'de de yerli elektrikli otomobilin tanıtılmasıyla bu araçların kullanım ve şarj istasyonlarına ilişkin detaylar daha fazla merak konusu oldu. Türkiye'de şu anda 1500'ün üzerinde elektrikli araç kullanılıyor ve yaklaşık 700 şarj istasyonu bulunuyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının maliyeti istasyonun gücü ve hızına göre değişkenlik gösteriyor. Halka açık alanlarda kurulabilecek tek çıkışlı bir ünite için yaklaşık 1200 avro yatırım gerekirken, hızlı şarj istasyonlarında ise bu rakam 20 bin avroyu buluyor.

İstasyon kurulan bölgedeki altyapı ihtiyacı da şarj istasyonunun gücüne göre değişiyor. Elektrik dağıtım şirketinden tahsis edilen sözleşme gücü yeterli olmadığı durumlarda güç artırımına gitmek gerekiyor. Elektrikli araçların şarj süreleri aracın bataryasına ve şarj istasyonunun bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.