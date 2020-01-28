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Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor! Elektrikli araçlarda 100 kilometrelik bir dolum 6-7 lira

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Elektrikli araçlarda yakıt maliyetinin normal araçlara göre yaklaşık yüzde 80 daha az olduğu hesaplanıyor. Ev ve iş yerlerindeki elektrikli araç şarj istasyonlarında 100 kilometrelik bir dolum, gece saatlerinde 6-7 lira, gündüz saatlerinde ise 8-10 liraya mal oluyor.

Ev ve iş yerlerindeki elektrikli araç şarj istasyonlarında 100 kilometrelik menzil için dolum maliyeti, gece saatlerinde 6-7 lira, gündüz saatlerinde ise 8-10 lira olarak hesaplanıyor.

Dünyada elektrikli araçlar ve şarj istasyonları giderek yaygınlaşıyor. Türkiye'de de yerli elektrikli otomobilin tanıtılmasıyla bu araçların kullanım ve şarj istasyonlarına ilişkin detaylar daha fazla merak konusu oldu. Türkiye'de şu anda 1500'ün üzerinde elektrikli araç kullanılıyor ve yaklaşık 700 şarj istasyonu bulunuyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının maliyeti istasyonun gücü ve hızına göre değişkenlik gösteriyor. Halka açık alanlarda kurulabilecek tek çıkışlı bir ünite için yaklaşık 1200 avro yatırım gerekirken, hızlı şarj istasyonlarında ise bu rakam 20 bin avroyu buluyor.

İstasyon kurulan bölgedeki altyapı ihtiyacı da şarj istasyonunun gücüne göre değişiyor. Elektrik dağıtım şirketinden tahsis edilen sözleşme gücü yeterli olmadığı durumlarda güç artırımına gitmek gerekiyor. Elektrikli araçların şarj süreleri aracın bataryasına ve şarj istasyonunun bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.

EV VE İŞ YERLERİNDE ŞARJ DAHA UCUZ

Türkiye'deki şarj istasyonu yatırımları ve sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Enerjisa iştiraki E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ Genel Müdürü Cem Bahar, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de yaklaşık her 10 araca bir şarj istasyonu düştüğünü, Türkiye'de ise her 2-3 araca bir şarj istasyonu düştüğünü söyledi.

Bu kapsamda şu an Türkiye'nin AB'den daha iyi konumda olduğunu dile getiren Bahar, kamuya açık alanların yanı sıra ev ve iş yerlerindeki şarj istasyonlarının da artırılmasını beklediklerini kaydetti.

Bahar, E-Şarj olarak elektrikli ve hibrit araç satan markalarla iş ortaklığı yaptıklarını ve elektrikli araç satın alan kullanıcılara ulaşarak ev ve iş yerlerindeki altyapının müsait olup olmadığını kontrol ettiklerini belirterek, "Böylece, şarj istasyonu kurulacak ev veya iş yerinin altyapısına göre şarj istasyonu kuruyoruz. Bu istasyonlar daha uzun sürede şarj ediyor ama evlerde gece takılabildiği için araçlar rahat şarj edilebiliyor. Ev ve iş yerlerindeki şarj etme maliyetlerini düşündüğümüzde, bu rakam içten yanmalı motorlara oranla yüzde 80'e kadar azalıyor." diye konuştu.

'ŞEHİRLER ARASI YOLDA 20 DAKİKALIK DOLUMLA 350 KİLOMETRE GİDİLEBİLİYOR'

Bahar, şehirler arası yollarda şarj süresinin daha da kısalması gerektiğini belirterek, "Şu anda Bolu'da 175 kilovat gücünde Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurduk. Bu gücü destekleyen araçlar için 20 dakikalık dolumda 350 kilometre menzil alınabiliyor." dedi.

Kullanıcının istasyona geldiğinde E-Şarj mobil uygulamasıyla kare kod okutarak şarj işlemini kendisinin başlatabileceğini anlatan Bahar, "Şarjı yine mobil uygulama üzerinden durdurabiliyor ve uygulamada kayıtlı kredi kartından kullanım ücreti anında tahsil ediliyor. Halka açık istasyonlarda ücretlendirme dakika üzerinden yapılıyor. Burada maliyet evlere göre biraz daha pahalı oluyor ama 100 kilometrelik bir dolum üzerinden düşünürsek, şu anda evlerdeki maliyetin 2 katı seviyesinde bir fiyata ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bahar, şirket olarak elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'de 300 olan şarj istasyonu sayımızı 2020 sonuna kadar 450'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle doğu bölgeleri ile Karadeniz'de şarj istasyonlarımızı yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç, yakıt,

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