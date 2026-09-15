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Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı 'Balon patladı' Bu yıl ilk oldu

Otomobil piyasasında dengeler oldukça değişti. Bir dönem yatırım amacıyla ikinci el araç alanlar için artık tablo çok farklı. Bu yıl ortalama ilan fiyatında ilk kez düşüş yaşandığı öğrenildi.

Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı 'Balon patladı' Bu yıl ilk oldu
Hande Dağ

Bir dönem yatırım amaçlı araç alınması gündemdeydi. Ancak uygulanan politikalar sayesinde tablo değişti. İşte piyasada son durum...

Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı Balon patladı Bu yıl ilk oldu 1

TGRT Haber'de yer alan habere göre; geçtiğimiz yıllarda yatırım amacıyla araç alanlar yüksek karma marjları elde ederken uygulanan kararlı politikalar sayesinde fiyatlar düştü. İkinci el otomobiller yatırım cazibesini kaybetti.

Otomobil danışmanı Ertan Yıldız "Çok aşırı talepten gelen köpük dediğimiz kısım ortadan kalktı. Aynı araca 1 milyon 300 yazan da vardı, 1 milyon 700 bin yazan da vardı" dedi. Otomobil piyasası uzmanı Hulusi Cankurtaran ise "Bazen günlük sattığımız arabalar oluyor. Bazen de aylarca elimizde tuttuğumuz arabalar oluyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı Balon patladı Bu yıl ilk oldu 2

"BALON PATLADI"

Otomobil danışmanı Tayfun Erden "Balon patladı. Sıfır araçlarda çok ciddi kampanyalar olduğu için otomatikman bunlar ikinci ellere de yansıdı" şeklinde konuşurken mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Eskisi kadar karlı da değil. O yüzden yatırım amaçlı değil artık. Yani binmek amaçlı, ailece kullanma amaçlı alıyoruz, kullanıyoruz" dedi.

Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı Balon patladı Bu yıl ilk oldu 3

BU YIL İLK KEZ YAŞANDI

Temmuz ayında 917 bin lira olan ortalama ilan fiyatının Ağustos ayında 913 bin liraya gerilediği aktarıldı. Bu yıl ortalama ilan fiyatında ilk kez düşüş yaşandığı kaydedildi.

Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı Balon patladı Bu yıl ilk oldu 4

Otomobil danışmanı Ertan Yıldız "Araç almak için zaten acele edecek bir pozisyon yok. Çünkü neden? Araç fazlalığı var şu anda. Hani ben araç fiyatları daha düşer mi ya da yükselir mi diye düşüneceğine aracını temin etmesini tavsiye ederim. Bütçeleri kadar yüksek model ve kilometresi az araç almalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Yatırımlık birer ikişer alıyorlardı Balon patladı Bu yıl ilk oldu 5

Fiyat düşüşündeki etkenlerden birinin de sıfır araçlardaki kampanyalar olduğu belirtildi.

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