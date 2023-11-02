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Yediemin otoparkında 700 bin hacizli araç etap etap satılacak! Park ücreti ve cezayı kim ödeyecek? Sistemin detayları belli oldu

02.11.2023 08:52 | Son Güncelleme:
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Yediemin otoparklarındaki hacizli araçların satışları başladı. İkinci el piyasasına bu satışlarla birlikte tam 700 bin aracın dahil olması beklenirken bu araçlara sahip olmak isteyenlerin de ne yapması gerektiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aynı araca birden fazla kişi talip olursa satış nasıl gerçekleşecek? Alınan hacizli aracın otopark ücretlerini ve cezalarını kim ödeyecek? İşte detaylar…

Yediemin otoparkında 700 bin hacizli araç etap etap satılacak! Park ücreti ve cezayı kim ödeyecek? Sistemin detayları belli oldu

İkinci el araç piyasası yedieminlerde saklanan hacizli malların satılacağının duyurulmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. 700 bin hacizli aracın satışa sunulması beklenirken dün ilk etapta 988 araç Adalet Bakanlığı'nın UYAP E-satış platformuna yüklendi.

Sabah’ta yer alan haberde, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerinde bulunan otomobilden traktöre, motosikletten minibüse kadar yüzlerce aracın bulunduğu sistemde, araçlar piyasa ortalama değerinin altında muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

KIZILAY'A BEDELSİZ DEVREDİLİYOR

Hacze konu olan borçlu/alacaklı kişilerin hak ve menfaatini gözetmek için taraflara sunulmasının ardından bu aşamada sonuç alınmaz ise araçlar, MKE A.Ş.'ye bedeli karşılığında devri yapılacak. Bu noktada yedieminlerde çürüyen milli değerlerin geri kazanılması sağlanacak. Hak sahibine ödenecek bedel ise bilirkişi aracılığı ile değerlendirip belirlenecek. Eğer araç devrinde sorun yaşanır ve MKE'ye devri gerçekleştirilemez ise, çürüyen bu milli değerlerin toplum yararına hizmet etmesi adına Türk Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devri yapılacak.

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700 bin aracın etap etap satılacağını belirten sektör oyuncuları, bunların 20-25 binin talep göreceğini, fiyatları en fazla yüzde 5 aşağı çekeceğini belirtti.

10 GÜN SÜRESİ VAR

700 bin aracın bir anda satışa çıkarılamayacağını belirten sektör oyuncuları, "1 Kasım'dan itibaren 10'ar gün tebligat süresi olacak. Rehin koyana, borçluya, alacaklıya 10 gün süre tanınacak. Aralık'ın başından itibaren tebligat süresi başlayacak" diyor. İhaleye çıkan 988 aracın bu süreçlerden geçtiğini belirten sektör oyuncuları, ardından satışa çıkarıldığını belirtiyor.

"FİYATLARI ETKİLEMEZ"

Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Türkiye'deki yediemin otoparklarında hacizli 2.2 milyon adet aracın bulunduğunu belirterek, "20 yaş altı 700 bin aracın olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunlar içinde 20-25 bininin satın alınacak durumda olduğunu düşünüyoruz. Bu da piyasadaki fiyatları en fazla yüzde 5 aşağı çeker. Şu anda ikinci el araç piyasası özellikle kredi muslukları kısıldığı için durgun" dedi.

Bu tür araçların galericiler ya da vatandaşlar tarafından çok talep görmediğini anlatan Karakaş, "Çünkü bu tür araçları inceleme şansınız yok. Aracı açıp bakamazsınız. İçini inceleyemezsiniz. Motoru ne durumda, şanzıman iyi mi kontrol etme şansınız yoktur. İhaleye girip aldıktan sonra araçta bir sorun çıktıysa ben bunu iade ediyorum de diyemezsiniz. Bu araçlar genelde aracın sahibinin yakınları tarafından alınır. O nedenle piyasada çok yüksek talep görmez" diye konuştu.

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Araç fiyatı bilirkişi tarafından belirleniyor ya da teklif usulü olabiliyor. İhaleye katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yüzde 10 ila 20 arasında değişen teminat bedeli yatırmak gerekiyor. Günlük ihaleye çıkarılan araçlar, açık artırma usulü satılıyor. Araç satın alınmadığı takdirde ise bu teminatlar geri ödeniyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirlediği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek araç devir alınıyor.

TASFİYE SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mala ilişkin bilgiler, tasfiye dairesine bildiriliyor ve tasfiye dairesince duyuruluyor. Duyuru, Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü UYAP Bilişim Sistemi'ne entegre portallar vasıtasıyla yapılıyor. Duyuruda; icra dairesi ve dosya numarası, tasfiye dairesi ve dosya numarası, borçlunun adı ve soyadının ilk iki harfi ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ilk iki rakamı, tasfiye edilecek malın bilgileri, varsa rehin hakkı sahibi ve kamu haczine ilişkin bilgiler ile gerekli diğer bilgiler yer alıyor. Duyuru, tasfiyeye konu malın tasfiye işlemleri sona erince kaldırılıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK, ŞARTLAR NELER?

İki tane kriter var; birincisi TC vatandaşı olmak ikincisi aracın bedelini ihaleye girmeden önce yatırmak. İnternetten yapılan başvuru sırasında aracın resimleri ve eksiklikleri görülebilecek. Aracın tüm teknik özellikleri ile birlikte her türlü detayı yazılmış olacak.

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AYNI ARABAYA BİRKAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI, KİM NASIL ALACAK?

Araçlar UYAP üzerinden satışa çıkacak orada en fazla fiyatı teklif eden kişiler bu araçları satın almaya hak kazanacak.

ARACIN CEZALARINI OTOPARK ÜCRETLERİNİ KİM ÖDEYECEK?

5 milyonluk bir aracın ortalama satış fiyatı bir milyon, bir buçuk milyon olarak belirleniyor. Bu rakam belirlenirken aracın bekleme süresi, kayıpları hepsi hesaplanarak ihaleye çıkılmış oluyor. Aracı satın alan kişi sadece satın alma bedelini ödüyor. Otopark ücretleri ve cezaların hiçbiri aracı satın alan kişiyi ilgilendirmeyecek. Araçta çıkacak olan eksiklerin hepsi ise aldıktan sonra alıcıya ait.

ARABA NASIL TESLİM EDİLECEK?

Araçların fiyatları ise bilirkişiler tarafından belirlenecek, teslimatlar ise 15 gün içinde olacak. BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA ARABA ALABİLİR Mİ? Bir kişinin kaç araç alacağı ise kişinin kendisi tarafından belirlenecek bu konuda bir sınır bulunmuyor.

Canlı Borsa


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Yediemin Otoparkı

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