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Yeni BMW 2 Serisi 2021 fiyatları ne kadar? Yeni BMW 2 Serisi fiyat listesi ve donanımlar

13.08.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW 2, markanın en sevilen serilerinden biri. 2021 yılı Gran Coupe serisi de sürücülerden büyük ilgi gördü. Araç donanım paketlerinde “Plus” paketiyle satışa sunuluyor. İşte BMW’nin sevilen serisiyle ilgili bilmek istedikleriniz ve Yeni BMW 2 Serisi fiyat listesi.

Yeni BMW 2 Serisi 2021 fiyatları ne kadar? Yeni BMW 2 Serisi fiyat listesi ve donanımlar

Konforuna düşkün olan sürücülerin tercih ettiği yeni BMW 2 serisinin 2021 fiyat listesi paylaşıldı. İşte park asistanı, aktif Cruise kontrolü, manuel hız limiti gibi sürüş seçenekleri sunan yeni BMW 2 serisinin kampanyalı fiyatları

YENİ BMW 2 SERİSİ 2021 ÖZELLİKLERİ

BMW bu seride sürüş konforuna odaklanıyor. Aktif cruise kontrolü, park asistanı ve manuel hız limiti yardımı gibi özelliklerle araç rahat bir sürüş ihtiyaç duyulan bütün üst segment ayrıcalıklarını sağlıyor. Bunun yanında araçlarda sürüş asistanı bulunuyor. Bu asistan, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı, çapraz trafik uyarısı ve arka çarpışma uyarısı gibi bir dizi güvenlik önlemini içeriyor. BMW’nin giderek standart haline getirmeye başladığı LED farlar ve aydınlatma sistemi de Yeni BMW 2’nin güzel özellikleri arasında. Bu farlar, zorlu hava şartlarında sürüş kolaylığı ve güvenliği perçinliyor. Araç maksimum 213 km/sa hıza ulaşabiliyor v 0-100 km hızlanma süresi 8.7 saniye.

Yeni BMW 2 serisi, dizaynıyla da sürücüler arasında beğeni topluyor. Seride, üst segment spor araba sevenleri memnun edecek çerçevesiz kapılar bulunuyor. Bu da araca oldukça sportif ve modern bir görünüm kazandırıyor. Serinin jant seçenekleri de oldukça çeşitli. BMW tutkunlarının en sevdiği spor jantlar, seri içinde tercih edebileceğiniz modeller arasında yer alıyor. Spor ön koltuklar, panaromik cam tavan ve aydınlatılmış iç kaplamalar da, serinin spor görüntüsünü ve lüks estetiğini tamamlayan donanımlar arasında.

YENİ BMW 2 SERİSİ 2021 FİYATLARI

Yeni BMW 2 serisi fiyatları, önceki BMW 216d Active Tourer modeline göre daha yüksek fiyatlı. Eski model 450.000 - 500.000 TL bandında satışa sunuluyordu. Yeni BMW 2 serisi ise 550.000 - 600.000 TL bandında satışa sunuluyor. Tüm seri için ÖTV %80 oranında uygulanıyor.

● Yeni BMW 218i Gran Coupe Sport Line Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 540.700 TL
● Yeni BMW 218i Gran Coupe Luxury Line Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 555.000 TL
● Yeni BMW 218i Gran Coupe M Sport Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 580.200 TL
● Yeni BMW 216d Gran Coupe Sport Line Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 557.000 TL
● Yeni BMW 216d Luxury Line Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 571.200 TL
● Yeni BMW 216d M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 596.100 TL

YENİ BMW 2 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

BMW 2 serisinin sevilen üyesi BMW 216d Active Tourer yalnızca dizel modeliyle piyasaya sunulmuştu ve aylık kiralama bedelleri 6.500 TL ile 7.500 TL arasında değişiyordu. Yeni BMW 2 serisinin kiralama fiyatları ise daha yüksek. Benzinli modellerin aylık kiralama ücretleri için 8.000 TL’dan başlayan bir fiyatı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu fiyat dizel modeller için 9.000 TL’sına kadar yükselebiliyor.

YENİ BMW 2 SERİSİ YAKIT TÜKETİMİ NASIL?

Yeni BMW 2 Gran Coupé serisinin yakıt tüketimi, üst segment motoruna ve ağırlığına sahip araçlara göre uygun sayılıyor. Yakıt tüketimi 100 km için benzinli modellerde 5.9, dizel modellerde ise 4.5 litre olarak hesaplanıyor. Bu ortalama şehir içinde yapılan 7.2 ve şehir dışında yapılan 5.2 ölçümlerini baz alıyor.

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BMW
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