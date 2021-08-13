Yeni BMW 4 Serisi 2021 fiyatları ne kadar? BMW 4 Serisi fiyat listesi ve donanımlar

Alman otomotiv devinin tasarım yelpazesini farklı bir yöne çektiği araçlar sportif oldukları kadar estetik görünümleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seriyle ilgili merak ettiklerinizi ve yeni BMW 4 serisi 2021 fiyat listesini sizler için derledik.

YENİ BMW 4 SERİSİ 2021 ÖZELLİKLERİ

Yeni BMW 4 serisi kuvvetli donanım, iddialı tasarım ve BMW’nin imzası haline gelmiş sürüş yazılımlarını harmanlamayı başaran bir seri. Bu nedenle üst segment araçları sevenlerden ve sürücülerinden büyük iyi görmeyi başardı. Serinin dikkate değer detaylarından biri ızgara tasarımlarının oldukça özgün ve cüretkar olması. Bu tercih, aracın genel dizaynıyla maskülen ve spor havaya kavuşturuluyor. Kompakt softtop ile desteklenen araç, üstü açıldığı zaman da duruşundan taviz vermiyor.

BMW Twin Power turbo motorlar ve süspansiyonlarla desteklenen araç heyecanlı bir sürüş deneyimini sevenler için son derece ideal. Araç bu iddiasını destekleyecek şekilde 250km’lik maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/sa hızlanması 6.2 saniyede gerçekleşiyor. Coupe modeller için maksimum hız 230 km olurken, 0-100 km/sa hızlanması da 8.2 saniyeye çıkıyor. Genel olarak serideki tüm modellerin kıvrak ve akıcı bir sürüş sağladığını söylemek mümkün. Serideki tüm araçlar BMW’nin sürüş asistanı, park etme asistanı ve akıllı telefon entegrasyonu gibi sevilen sürüş yazılımlarıyla destekleniyor.

YENİ BMW 4 SERİSİ COUPE FİYATLARI

BMW 4 serisi şık tasarımı ve yüksek performansıyla spor araba seven sürücülerin ilgisini üstünde tutmayı başarıyor. Yeni BMW 4 serisinin Coupe modellerinde ÖTV’ler değişiyor. Yeni BMW 420i Coupe Edition için %80 uygulanan vergi, Yeni BMW 430i Coupe Edition için %150’ye yükseliyor.

● Yeni BMW 420i Coupe Edition M Sport Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 831.300 TL

● Yeni BMW 430i Coupe Edition M Sport Otomatik Benzin 1998 cc 258 bg 1.146.800 TL

YENİ BMW 4 SERİSİ CABRİO FİYATLARI

BMW’nin en beğenilen donanımlarını ve yazılımlarını barındıran araç piyasanın dikkat çeken üst segment araçlarından biri. BMW 4 serisinin gözdesi Cabrio %150 ÖTV ile satışa sunuluyor.

● Yeni BMW 430i Cabrio Edition M Sport Otomatik Benzin 1998 cc 258 bg 1.277.500 TL

YENİ BMW 4 SERİSİ KİRALAM FİYATLARI

Yeni BMW 4 serisinin araç kiralama fiyatları, modellere göre büyük değişkenlik gösteriyor. Yeni BMW 420i Coupe aylık kiralama bedeli 16.524 TL. Bir üst model olan Yeni BMW 430i Coupe’un aylık kiralama bedeli ise 21.857 TL’ye yükseliyor. Ancak iki model arasında ciddi bir motor hacmi ve motor gücü farkı bulunuyor. Eğer tercihinizi Yeni BMW 430i Cabrio’dan yana kullanırsanız, serinin en yüksek aylık kiralama bedeli olan 30.827 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

YENİ BMW 4 SERİSİ NE KADAR YAKAR?

Yeni BMW 4 serisi, yakıt tüketimi konusunda modeller arasında ciddi farklar gösteriyor. Yeni BMW 420i Coupe’un 100 km için ortalama yakıt tüketimi 7.4 olarak hesaplanırken, bu sayı Yeni BMW 430i Coupe modelinde 6.6 litreye düşüyor. Yeni BMW 430i Cabrio ise 6.8 litre bir ortalama seyrediyor. Bu rakamların tamamı şehir içi kullanımda daha da yükseliyor.



