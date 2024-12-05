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Yeni dönem başlıyor! Bunu bilmeden araba bile bakmayın... Değişim trafikte de hissedilecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 09:37
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Araç satışında yeni dönem! 0 araçlardan sonra 2. el araçlarda da sigorta zorunlu hale geldi. Düzenlemeye göre aracı satın alan kişinin devir tarihi itibarıyla trafik sigortası yaptırması gerekecek. Sigortası bulunmayan aracın devri noter tarafından onaylanmayacak. Sektör yetkilileri, söz konusu kararla trafikte sigortasız araç kullanımının azalacağını belirtti. Daha önce satış işleminin ardından sigorta için 15 günlük süre vardı, Anayasa Mahkemesi 15 günlük süreye ilişkin kararı iptal etmişti.

Yeni dönem başlıyor! Bunu bilmeden araba bile bakmayın... Değişim trafikte de hissedilecek

Araç satın alacak, almayı düşünen herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İkinci el araç satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi.

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SİGORTA YOKSA DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEYECEK

NTV'de yer alan habere göre; karara göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Aracı devralan kişinin sigortasının olmaması halinde devir işlemi gerçekleşmeyecek.

Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak.

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"TRAFİKTE SİGORTASIZ ARAÇ KULLANIMINI AZALTACAK"

Sektör yetkilileri, söz konusu karar ile trafikte sigortasız araç kullanımının azalacağını belirtti.

15 GÜNLÜK SÜRE İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan trafik sigortasına ilişkin karar yarın itibarıyla uygulamaya girecekti. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı sona erecekti. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacaktı.

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15 GÜNLÜK SÜREDE YAŞANAN KAZALAR SORUN YARATIYORDU

Trafik sigortasında 15 günlük sürede yaşanan kazalar sorun yaratıyordu. Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

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Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bundan aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi. İlgili madde 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmış, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Araç trafik sigortası
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