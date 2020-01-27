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Yeni Jeep Wrangler Rubicon mayısta yollarda olacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Jeep, Wrangler Rubicon’un yeni neslini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayı itibarıyla ön satışına başlanan ve şimdiden 5 sipariş alan yeni Jeep Wrangler Rubicon, mayısta sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Jeep Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonu, Mayıs ayında ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak.

Tofaş çatısı altında temsil edilen Jeep, Wrangler Rubicon'un yeni nesil versiyonunu mayıs ayından itibaren sahiplerine teslim etmeye başlayacak.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Jeep, Wrangler Rubicon'un yeni neslini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de ön satışa açılan yeni Jeep Wrangler Rubicon'a kısa sürede 5 sipariş gelirken, Jeep Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonu, mayısta yollara çıkmaya başlayacak.
İlk üretildiği günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler’in yeni modeli Türkiye'de 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa sunulacak.

Yeni Wrangler, Jeep mirası ve gücünü daha sofistike ve güncel bir tasarımla birleştirerek çizgisini çağın ötesine taşıyor. İkonik yedili ızgarası, maskülen tasarım hatlarının yanında gelmiş geçmiş en yetenekli SUV unvanlı Wrangler Rubicon, 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla dikkat çekiyor.

Yeni Jeep Wrangler Rubicon; opsiyonel 32" lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri, sağlam çelik karter muhafazaları ve diğer birçok özellikle sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor. Yeni Wrangler Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor.

ParkSense Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC), dört standart hava yastığı gibi 65’ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan Wrangler Rubicon’un üzerinde efsanevi 4x4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ nişanı yer alıyor.

Mayıs 2020'de Türkiye yollarında olacak Wrangler Rubicon arazi kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken, kullanıcı dostu bir arayüze sahip, akıllı telefonlara uyumlu bilgi-eğlence sistemi Uconnect’i de aynı potada sunuyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Wrangler Rubicon, Jeep, TOFAŞ,

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