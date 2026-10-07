Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, yeni ön tasarımı, renk seçenekleri ve kabinindeki yeni teknolojilerle sunuluyor.

Yeni Yaris Cross Hybrid modeli, tanıtıma özel 2 milyon 388 bin liradan başlayan fiyatlarla Toyota Plazalarda yerini aldı.

130 beygir güç üreten 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla sunulan modelde, versiyona göre 10,5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital gösterge paneli sunuluyor.

Yaris Cross Hybrid'in renk seçenekleri arasına yeni Aura Bronz katıldı. Bununla birlikte Neptün mavi, buzul metalik gri, egzotik kırmızı ve Amazon yeşili gibi siyah tavanla kombinlenen çift renk seçenekleri de sunuluyor.

YARİS CROSS HYBRİD ÜÇ FARKLI DONANIMLA SUNULUYOR

Yeni Yaris Cross Hybrid, 130 beygir sistem gücü ve 185 newton metre (Nm) tork sunan 1,5 litrelik tam hibrit güç ünitesiyle sunuluyor.

Önden çekişli olarak tercih edilen Yaris Cross Hybrid, 100 km'de 4,7 litre yakıt tüketimiyle dikkati çekiyor.

Toyota Yaris Cross Hybrid, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor.

Flame versiyonunda "Toyota Safety Sense 3", 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED ön farlar, 9 inç "Toyota Touch multimedya ekranı", 7 inç renkli TFT dijital gösterge ekranı, otomatik klima, "Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi" gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

Flame X-Pack versiyonu bunlara ek olarak panoramik cam tavan, ön ve arka park sensörleri, karartılmış arka ve arka yan camlar, kablosuz şarj ünitesi ve 10.5 inç multimedya ekranı gibi özellikler sunuyor.

Ürün gamının en üstünde yer alan Passion X-Pack ise 17 inç siyah alüminyum alaşımlı jantları, 12,3 inç dijital gösterge paneli, çift renk gövde ve siyah tavan kombinasyonu, eller serbest bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar, nanoe teknolojisine sahip çift bölgeli otomatik kliması, "kör nokta uyarı sistemi" ve "güvenli çıkış asistanı" gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır