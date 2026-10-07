FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Toyota'nın SUV modeli Yaris Cross Hybrid, yenilenen tasarımı ve zenginleşen özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, yeni ön tasarımı, renk seçenekleri ve kabinindeki yeni teknolojilerle sunuluyor.

Yeni Yaris Cross Hybrid modeli, tanıtıma özel 2 milyon 388 bin liradan başlayan fiyatlarla Toyota Plazalarda yerini aldı.

130 beygir güç üreten 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla sunulan modelde, versiyona göre 10,5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital gösterge paneli sunuluyor.

Yaris Cross Hybrid'in renk seçenekleri arasına yeni Aura Bronz katıldı. Bununla birlikte Neptün mavi, buzul metalik gri, egzotik kırmızı ve Amazon yeşili gibi siyah tavanla kombinlenen çift renk seçenekleri de sunuluyor.

YARİS CROSS HYBRİD ÜÇ FARKLI DONANIMLA SUNULUYOR

Yeni Yaris Cross Hybrid, 130 beygir sistem gücü ve 185 newton metre (Nm) tork sunan 1,5 litrelik tam hibrit güç ünitesiyle sunuluyor.

Önden çekişli olarak tercih edilen Yaris Cross Hybrid, 100 km'de 4,7 litre yakıt tüketimiyle dikkati çekiyor.

Toyota Yaris Cross Hybrid, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor.

Flame versiyonunda "Toyota Safety Sense 3", 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED ön farlar, 9 inç "Toyota Touch multimedya ekranı", 7 inç renkli TFT dijital gösterge ekranı, otomatik klima, "Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi" gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

Flame X-Pack versiyonu bunlara ek olarak panoramik cam tavan, ön ve arka park sensörleri, karartılmış arka ve arka yan camlar, kablosuz şarj ünitesi ve 10.5 inç multimedya ekranı gibi özellikler sunuyor.

Ürün gamının en üstünde yer alan Passion X-Pack ise 17 inç siyah alüminyum alaşımlı jantları, 12,3 inç dijital gösterge paneli, çift renk gövde ve siyah tavan kombinasyonu, eller serbest bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar, nanoe teknolojisine sahip çift bölgeli otomatik kliması, "kör nokta uyarı sistemi" ve "güvenli çıkış asistanı" gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Veresiye için istenen 13 belge şaşırttı: En az 85 KPSS puanı, sağlık raporu...Veresiye için istenen 13 belge şaşırttı: En az 85 KPSS puanı, sağlık raporu...
Piyasalar için uyardı: 'Ekimin 2. ve 3. haftası önemli'Piyasalar için uyardı: 'Ekimin 2. ve 3. haftası önemli'

Anahtar Kelimeler:
Toyota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.