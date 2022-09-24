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Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme! Şarj cihazı ilk kez görüntülendi

24.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yollara çıkması heyecanla beklenen yerli otomobil Togg'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel üretilen şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu 81 ilde yer alacağı belirtildi.

Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme! Şarj cihazı ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da yeni bir gelişme yaşandı. Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu açıklandı.

81 İLDE YER ALACAK

Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

AA-20220923-28975890-28975887-TRUGOYA_OZEL_URETILEN_SARJ_CIHAZLARI_KURULUMA_HAZIR

TOGG'DAN PAYLAŞIM

Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA-20220923-28975890-28975888-TRUGOYA_OZEL_URETILEN_SARJ_CIHAZLARI_KURULUMA_HAZIR

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yerli otomobil togg
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