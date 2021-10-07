Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel!

2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'un testleri devam ediyor.

TOGG’un Twitter hesabından test süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşılıyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ BEYAZ RENK

Son yapılan paylaşımda beyaz renkte bir model kullanıldığı ve tasarımında ufak değişiklikler olduğu gözlendi.

Fotoğrafta yer alan modelde, yanlarda kameraların yerini klasik aynaların aldığı görülüyor. Önde yer alan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirildiği dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.#TOGG pic.twitter.com/3sSMgtSJXZ — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) October 6, 2021



