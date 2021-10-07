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Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel!

07.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesaplarından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, TOGG'un aerodinamik ve aeroakustik testlerinin yapıldığı bilgisi verilirken, yeni görselde TOGG'un beyaz rengi ile tasarımındaki ufak değişiklikler dikkat çekti.

Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel!

2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'un testleri devam ediyor.

TOGG’un Twitter hesabından test süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşılıyor.

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Son yapılan paylaşımda beyaz renkte bir model kullanıldığı ve tasarımında ufak değişiklikler olduğu gözlendi.

Fotoğrafta yer alan modelde, yanlarda kameraların yerini klasik aynaların aldığı görülüyor. Önde yer alan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirildiği dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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yerli otomobil
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