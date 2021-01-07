Yerli otomobil TOGG son durum 2021... TOGG ne zaman satışa çıkacak? SUV, sedan, hatchback ve mini one üretilecek mi? TOGG fiyatı ne kadar?

Son dakika TOGG gelişmeleri... 2021 yılının Ocak ayında inşaatına başlanacak olan yerli otomobil TOGG'un fabrikasının ne zaman biteceği merak ediliyor. Yapılan açıklamada Bursa Gemlik'te inşaatına başlanan yerli otomobil TOGG'un üst yapı inşaatında 5 bin kişinin çalışacağı belirtildi. Temeli geçtiğimiz yıl 18 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan TOGG fabrikasının çalışmaları devam ediyor. TOGG son durum nedir merak edilirken, bu süreçte TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi. TOGG'UN FABRİKASININ İNŞAATI NE ZAMAN BİTECEK? Geçtiğimiz yıl başlanan yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatının 18 ayda tamamlanması öngörülüyor. İnşaatın bitmesinin ardından fabrikada çalışacak binlerce kişi iş sahibi olacak. Peki TOGG fabrikasında kaç kişi çalışacak? Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatında çalışacak kişi sayısı ise 2 bin kişi olarak açıklandı. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? ÖTV zammı ve artan sıfır araç fiyatlarından dolayı vatandaşlar sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak araştırıyor. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın inşaatının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. TOGG ne zaman satışa çıkacak merak eden vatandaşlar bir an önce yerli otomobili satın almak için araştırma yapıyor. Gemlik'te bulunan fabrika inşaatının bitmesinin ardınfan TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. İlk seri üretimin bitmesinin ardından yerli otomobil TOGG yollarda olacak. TOGG HANGİ MODELLERDE ÜRETİLECEK? İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak. TOGG sedan üretilecek mi araştırması yapan vatandaşların beklentileri 2022 yılından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Peki TOGG hatchback üretecek mi, TOGG mini one üretecek mi? Açıklanan bilgiler arasında yerli otomobil TOGG'un üretim planında sadece SUV ve Sedan modelleri yer alıyor. Peki TOGG'un özellikleri neler? YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ Yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler merak ediliyor. Sabırsızlıkla beklenen TOGG'un özellikleri şu şekilde paylaşıldı;