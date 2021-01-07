FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Yerli otomobil TOGG son durum 2021... TOGG ne zaman satışa çıkacak? SUV, sedan, hatchback ve mini one üretilecek mi? TOGG fiyatı ne kadar?

Yerli otomobil TOGG son durum 2021... TOGG ne zaman satışa çıkacak? SUV, sedan, hatchback ve mini one üretilecek mi? TOGG fiyatı ne kadar?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.01.2021 11:04 | Son Güncelleme

Yerli otomobil TOGG'un son durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yerli otomobil için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarımı yapılan yerli otomobil için kurulacak fabrikanın temelleri atıldı. Fabrikanın inşaatının 18 ay sürmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşlar; "TOGG ne zaman çıkacak? TOGG satışı hangi tarihte yapılacak? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?" sorularına cevap arıyor. İşte son dakika TOGG gelişmeleri...

Yerli otomobil TOGG son durum 2021... TOGG ne zaman satışa çıkacak? SUV, sedan, hatchback ve mini one üretilecek mi? TOGG fiyatı ne kadar?

Son dakika TOGG gelişmeleri... 2021 yılının Ocak ayında inşaatına başlanacak olan yerli otomobil TOGG'un fabrikasının ne zaman biteceği merak ediliyor. Yapılan açıklamada Bursa Gemlik'te inşaatına başlanan yerli otomobil TOGG'un üst yapı inşaatında 5 bin kişinin çalışacağı belirtildi. Temeli geçtiğimiz yıl 18 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan TOGG fabrikasının çalışmaları devam ediyor. TOGG son durum nedir merak edilirken, bu süreçte TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi.

TOGG'UN FABRİKASININ İNŞAATI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz yıl başlanan yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatının 18 ayda tamamlanması öngörülüyor. İnşaatın bitmesinin ardından fabrikada çalışacak binlerce kişi iş sahibi olacak. Peki TOGG fabrikasında kaç kişi çalışacak? Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatında çalışacak kişi sayısı ise 2 bin kişi olarak açıklandı. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

ÖTV zammı ve artan sıfır araç fiyatlarından dolayı vatandaşlar sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak araştırıyor. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın inşaatının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. TOGG ne zaman satışa çıkacak merak eden vatandaşlar bir an önce yerli otomobili satın almak için araştırma yapıyor. Gemlik'te bulunan fabrika inşaatının bitmesinin ardınfan TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. İlk seri üretimin bitmesinin ardından yerli otomobil TOGG yollarda olacak.

TOGG HANGİ MODELLERDE ÜRETİLECEK?

İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak. TOGG sedan üretilecek mi araştırması yapan vatandaşların beklentileri 2022 yılından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Peki TOGG hatchback üretecek mi, TOGG mini one üretecek mi? Açıklanan bilgiler arasında yerli otomobil TOGG'un üretim planında sadece SUV ve Sedan modelleri yer alıyor. Peki TOGG'un özellikleri neler?

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler merak ediliyor. Sabırsızlıkla beklenen TOGG'un özellikleri şu şekilde paylaşıldı;

yerli otomobil özellikleri

yerli otomobil özellikleri 2

TOGG'UN FİYATI NE KADAR, DÜŞTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? ÖTV zammı kararıyla birlikte sosyal medyada vatandaşlar yerli otomobil fiyatlarının ne olacağını tartışıyordu. TOFF'un fiyatı da konuşulunca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yapmak zorunda kaldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
2021 araç muayene ücretleri belli oldu2021 araç muayene ücretleri belli oldu
Mübaşir alımları nasıl gerçekleşir?Mübaşir alımları nasıl gerçekleşir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
207 yıl sonra tarih tekerrür etti
207 yıl sonra tarih tekerrür etti
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
Dolarda hareketlilik sürüyor
Dolarda hareketlilik sürüyor
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
TOKİ ucuz konut satışına başladı!
TOKİ ucuz konut satışına başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araç piyasasında son durum! Şimdi araba alınır mı? İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi?
İkinci el araç fiyatları düştü mü? Araba alınır mı?
2021 araç muayene ücretleri belli oldu! 2021 yılında araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte 2021 araç muayene fiyatları
2021 araç muayene ücretleri belli oldu
2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021'de zamlandı mı? Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları!
İşte 2021'in en ucuz sıfır araba fiyatları
İkinci el araba fiyatları son durum 2021: İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Şimdi ikinci el araba alınır mı, ne zaman alınır?
Şimdi ikinci el araba alınır mı?
İkinci el araba fiyatları son durum 2021... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç pazarında neler olacak?
Şimdi ikinci el araba alma zamanı mı?
2021 araç muayene ücretleri belli oldu! Yeni yılda araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte 2021 araç muayene fiyatları
2021 araç muayene ücretleri belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.