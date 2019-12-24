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Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Yerli otomobilin tanıtımı için geri sayım sürüyor. Cuma günü tanıtılacak yerli otomobillle ilgili her gün saat 14.30'da bir ayrıntı belli olacak. Bugün yerli otomobille ilgili bir ayrıntı daha belli oldu

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin ön cam, tavan çıtası A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda ayrıca, "#YeniliğeYolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, yarım saat içerisinde 5 bin 800 beğeni alırken, bin 500 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise dünkü ilk paylaşımının ardından 88 bin takipçi sayısına ulaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşılmıştı. Her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulacağı “Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.

İşte yerli otomobilin dün paylaşılan görüntü.

yerli-oto

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu,

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Okuyucu Yorumları 226 yorum
???????????????? çok gizli.???????????? fabrika olmadan araba ürettik
ona konsept denir. fabrika arabaya göre kurulur. araba fabrikaya göre tasarlamaz. işiniz gücünüz çamur atmak. bir kurtulamadık şu kendini aşağı görme kompleksinden
bu beyinle siz atomu bile parçalarsiniz. cahil muhabbeti gazeteci bozuntusu bile bu cumleyi kullandi tv de. milyarlik yatirimi yapanlar fabrikayi ve isletmeyi dusunmuyor bir tek muhalif beyinler dusunuyir. destek olun bu urun ulkenin olacak Tayyip erdogana kalmayacak. yarin adam ölüp gidecek ama ulkeye sonsuza kdr katkisi olacak bu aracin. uretimine gelince elektronik yazilim vs vs turkcell ve vestelin, mekanik motor kismini bmc karsan hallediyor. ayrica tasarim ve yapım icin italyan firmasi da destekliyor. 100 yillik ulkede alt yapiso olmayan bir yatirim sabredin .
Sonu devrim olur. Üretim bizim genetiği ize ters. Üretim yapacağız diye nara atanların ilk işi rüşvet olan bu ülkede elbette bu tarz tepkiler normal.
@longsanto desene seri uretime fabrika yapılana kadar yani 10 sene sonra girecek. O zaman buna araba yaptık denmez, sanayide de yapıyorlar konsepti. Önemli olan endüstriyel seri uretimdir. Asagalik görme ile alakası yok, hazır alınmış general motor modellerine ne oldu? Kamuoyunu kandirmayla alakalı bu .
@codemis_1972 nolmuş nolmuş gene yol mu yapmışlar kaç dolara geçcez
herkes yapamaz,biz hariç, imkansız diyenlere kapak oldu
Nerden biliyorsun kocaeli ile bursa da ne fabrikalar var haberin yok galiba zorunuza gitti ülkenin kendisinin bisiler yapması
bütün parçalarını başkalarından alip burda birleştirip satsan bile önemli olan markayı oluşturmak ve o markayı dünyaya satabilmek yani
fabrikası hangi ilde ????
Hadi hayırlısı.
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