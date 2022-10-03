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Son dakika... TOGG fiyatı ne kadar olacak? İddialara en net yanıt geldi…

03.10.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yerli otomobil TOGG’un seri üretimine 29 Ekim’de Gemlik fabrikasının açılmasıyla başlanacak. Vatandaşlar “TOGG fiyatı ne olacak?” sorusunu araştırırken son günlerde çıkan fiyat haberlerine ilişkin açıklama geldi. TOGG açıklamasında, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi haberlere ilişkin ‘hayal ürünü iddialar’ dedi.

Son dakika... TOGG fiyatı ne kadar olacak? İddialara en net yanıt geldi…

Son dakika... Yerli Otomobil TOGG için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak olan TOGG’un Gemlik’teki fabrikası ise 29 Ekim’de açılacak. Bu tarih itibariyle TOGG’da seri üretim de resmen başlamış olacak. Ancak vatandaşların en çok merak ettiği konu ise halâ TOGG’un fiyatı olurken Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz” denildi.

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“İTİBAR ETMEYİNİZ”

Açıklamada son günlerde TOGG fiyatına ilişkin yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken, “Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır. Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

  • Fiyat listesi,
  • Ön sipariş - satış kampanyası,
  • Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

TOGG İÇİN GÜNDEME GELEN O RAKAM

TOGG’un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği iddia edilerek fiyatının 900 bin lira ila 1,2 milyon lira arasında olabileceği öne sürülmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil togg
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