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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili fabrikası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Fabrika alanında 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam edilecek" dedi.

Türkiye’nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Hara bölgesine yapılacak fabrikanın temel atma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

"60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin kabusu haline geldi.

Ülkemizin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyasına başladı.

Otomobilin kaputu da farı da var manşetleriyle kendi aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Tüm çabalarına rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar.

Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

"YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASI"

Türkiye'nin Otomobili Fabrikası ise yatırım zincirimizin altın halkası. Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir.

Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum.

"Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız" diyen korku lobisi, Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir.

"DEVRİM ARABALARINA AYNEN BU ŞEKİLDE SALDIRIYORLARDI"

Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.

Anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor.

Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka Türkiye'nin Otomobili olacak.

4 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM

Bu işi bitireceğiz ölmek var dönmek yok. Herhangi bir aksilik olması durumunda devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Bugün bismillah diyerek tesisimizin inşaatına başlıyoruz. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka olacak. 4 bin vatandaşımız istihdam edilecek. Dolaylı istihdamla bu sayı çok daha fazla olacak.

varank

BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA

Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak.

Türkiye'nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok ötesinde bir proje. Yenilikçi projeler için büyük paralara gerek yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse kapılar açılıyor.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ne kadar gereksiz ve Boş işler. "Bellininin Atölyesinden Çıktığı Tahmin Edilen" bir Tabloyu uygun bir fiyata alıp Halkın Parasını çarçur etmeyen Ekrem Başkanı tebrik ediyorum. Halkımız artık Uyandı!
Ekrem Başkana Engel olmayı da bırakın artık. Ekrem Başkanın %35 yapmak istediği Su Zammı nı Reddetip; %12 Zam yapan Akpve Mhp meclis üyelerini de Allaha havale ediyorum. Halkımız bunu Unutmiycak! Esenler BBaşkanı! Sözüm özelliklede sana. Ekrem Başkanın Chpli baskanlara verdigi yemek seni ilgilendirmez. Adam Başı 6000 Tl yedilerse yediler.alt tarafı Adam Başı Üç Asgarî Ücret Adamlar Aç belki nerden biliyon. Emekçi Halkımız bunu anliycaktır
ya bi kalk git, bitmediniz
cok sukurr durmak yok yola devamm
siz önce ikinci el fiyatlarına düzenleme getirin piyasayi galerici denen degnekcilere, tefecilere bıraktınız !
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