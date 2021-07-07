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Yerli üretim otomobil satışları düştü: Yüzde 42,84'e kadar geriledi!

07.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam satışlarda ithal araçların payı 2020'nin aynı dönemine kıyasla 0,38 puanlık artışla yüzde 57,15'e yükselirken, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,20'den yüzde 42,84'e geriledi.

Yerli üretim otomobil satışları düştü: Yüzde 42,84'e kadar geriledi!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

YERLİ ÜRETİM ARAÇLARIN TOPLAM SATIŞTAKİ PAYI YÜZDE 42,84'E GERİLEDİ

2020 yılının ocak-haziran döneminde 254 bin 68 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı, 109 bin 780, ithal araç satışı da 144 bin 288 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

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Bu yılın ilk yarısında ise toplam 394 bin 701 adetlik 2021 yılı ocak-haziran pazarında, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Honda, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 169 bin 122, ithal araç satışı da 225 bin 5792 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2020'nin ilk altı ayında yüzde 43,20 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 42,84'e geriledi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,77'den yüzde 57,15'e yükseldi.

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YERLİ ÜRETİM ARAÇ SATIŞLARINDA FIAT, RENAULT VE FORD İLK 3'TE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 61 bin 295 satışın 58 bin 983'ü Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, gerçekleştirdiği 40 bin 947'lik toplam satışın 34 bin 224'ü yerli üretim olan Renault ve 35 bin 677'lik toplam satışın 27 bin 305'i yerli üretim olan Ford izledi.

Toyota 26 bin 499 adetlik yerli satışla dördüncü ve Honda 12 bin 786 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

İTHAL SATIŞLARDA ASLAN PAYI VOLKSWAGEN'İN OLDU

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 43 bin 358'lik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen'i, 20 bin 182 adetlik satış rakamıyla Peugeot izledi.

Ardından 17 bin 662 satışla Dacia, 17 bin 577 satışla Skoda ve 13 bin 356 satışla da Citroen sıralandı.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yerli üretime vergi indirimi yapınki dışarıdan araba ithal etmeyelim ondan sonra nasıl ithalatı düşüreceğiz diye kara kara düşünüyorsunuz.
buda ülkede zenginin daha zengin olduğunun ıspatıdır
ne çok düşmüş bu mu tepetaklak

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