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İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Bekleme süresi azaldı

07.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Hızlı Geçiş Sistemi-Otomatik Geçiş Sistemi (HGS-OGS) gişelerinde nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden dolayı gişe sahalarında oluşan beklemeleri önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Bekleme süresi azaldı

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında sürücüler, HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak "ihlalli geçiş bildirim formu" alıyor.

Hemen ardından bariyerin açılmasıyla yoluna devam eden sürücüler, bildirimde yazan yönlendirmelerle geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebiliyor. Geçişleri ile ilgili bilgiler e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr), Otoyol AŞ (otoyolas.com.tr) web siteleri ve Otoyol Mobil uygulama üzerinden plaka bilgileri girilerek takip edilebiliyor.

Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki otoyolda gişelerin birçoğunda devreye alınan butonlu geçiş, yıl sonuna kadar tüm HGS-OGS çıkış gişelerinde uygulanacak.

"TÜM ETAPLAR HİZMETE AÇILDI"

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, işletmeciliğini üstlendikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Ağustos 2019 itibarıyla tüm etaplarının hizmete açıldığını hatırlattı.

İşletme ve bakım faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Omurtak, "Sürücüler, otoyolumuzu gideceği mesafeye bağlı belirli bir ücret karşılığında kullanmaktadır. Bu ücretin karşılığında ise verdiğimiz hizmetin kusursuz olması öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, yolumuzu kullanan tüm sürücülerimizin şikayet ve taleplerini dikkate alarak çözümler geliştirilmekte ve işletme bakım faaliyetlerimiz yürütülmektedir." diye konuştu.

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Omurtak, son olarak HGS-OGS etiketine sahip sürücülerin mağduriyetini gidermek adına çözüm odaklı bir proje tasarladıklarını dile getirdi.

İşletme başlangıcından bu yana incelenen araç geçişlerinde ödeme tercihlerinin büyük oranda değiştiğini vurgulayan Omurtak, şu bilgileri paylaştı;

"İlk yıllarda nakit veya kredi kartıyla ücretini ödemek isteyen müşterilerimizin oranı yüzde 65 civarındaydı. Bu durum nakit gişeler dışında HGS ve OGS çıkış gişelerinde de nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin varlığına yol açmıştı. Nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin HGS ve OGS ödeme seçeneğine göre ciddi bir işlem süresi var. HGS-OGS etiketine sahip müşterilerimiz gişelerden 3 saniye içinde çıkış işlemlerini gerçekleştirirken, nakit ve kredi kartı müşterilerimizin çıkışı ortalama 45 saniye sürmektedir. Örnek verecek olursak, nakit gişesinde yalnızca bir araç ödeme yaparken, HGS-OGS gişelerinden tam 15 araç geçişini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilme olanağına sahiptir. Çünkü bu geçişi 3 saniye içinde sağlayacak bir altyapı sistemi kurulmuştur."

"HEM ZAMAN HEM DE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK"

Halil Omurtak, otoyolu kullananlar arasında HGS-OGS etiketine sahiplik oranının yüzde 35'ten yüzde 80'e ulaştığını anlattı.

Şu anda nakit ve kredi kartı kullanımının, nakit gişelerinde yüzde 15 olduğunu, ödemesini HGS-OGS gişelerinde çeşitli nedenlerle nakit ya da kredi kartıyla yapanların ise yüzde 5'lik bölümü oluşturduğunu aktaran Omurtak, "Bu yüzdeleri araç olarak kabul edersek her 100 araçtan 5'inin ödemesini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapması sebebiyle tam 80 araç, 3 saniye içindeki hızlı geçiş üstünlüğünü kaybetmektedir." dedi.

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Bu durumla ilgili son dönemde yoğun şikayetler aldıklarını ve yeni uygulamanın, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığına dikkati çeken Omurtak, şunları kaydetti;

"Sistem, öncelikle geçişini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapmak isteyen sürücüleri nakit gişelerine yönlendirerek, HGS-OGS gişelerini sadece etiket sahibi sürücülerin kullanmasını sağlamaktadır. HGS-OGS gişelerinde ödemenin alınamadığı durumlarda ise sürücüler, geçişin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için butona basıp 'ihlalli geçiş bildirim formu'nu alacak, bariyer açılacak ve bildirimde yazan yönlendirmeler ile geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebilecek.

Bu uygulamayla, sürücülerin yüzde 80'i gişe sahalarında beklemeden geçişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahip olacak. Gişelerde bekleme olmayacağı için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanarak çevre kirlenmesine karşı da olumlu bir katkı sunulacaktır. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ olarak bu yeni uygulamayla amacımız, işletmemiz süresince İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacak milyonlarca sürücülerimizin beklemeden hızlı bir şekilde gişelerden geçişini sağlayarak memnuniyet ve konforu en üst noktaya taşımaktır."

Kaynak: AA

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