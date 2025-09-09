FİNANS

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

İkinci el araç satın alırken ekspertiz raporuna önem veriliyor. Ancak bazen araçta öyle gizli kusurlar oluyor ki bunları ekspertizlerin bile zor tespit ettiği belirtiliyor. Ekspertiz işlemi için farklı paketlerin sunulurken alıcının hatayı en düşük paketi seçerek yaptığı aktarılıyor. Ekspertiz Recep Ural "Müşterilerimizin en üst paket almasını istiyoruz, içerisinde gizli kusur dediğimiz araçta problem yaratacak olan durumlar oluyor" derken kaportaya değil motora bakılmasını gerektiğini söyledi.

Hande Dağ

İkinci el araçta ekspertiz raporu güvence olarak görülse de ekspertizlerin bile araçta zor tespit ettiği gizli kusurlar bulunuyor. Uzun kullanımda açığa çıkan bu kusurlar büyük sorunlara sebep olabiliyor. İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; ikinci el otomobil alırken ekspertiz raporu çoğu zaman güvence olarak görülüyor. Ancak her ekspertiz aracın tüm sorunlarını ortaya koyamayabiliyor. Ekspertiz aracı lifte çekiyor ve motorundan fren süspansiyonuna, kaporta boyasından airbag'ine kadar her şeyine bakıyor. Fakat gözden kaçanlar var mı?

"EN ÜSTÜ PAKET ALMASINI İSTİYORUZ"

Ekspertiz Recep Ural "Bizde paketler mevcut. Kaporta boya, motor mekanik, fren, amortisör, süspansiyon, airbag ve kilometre kontrolü yapıyoruz. İki paket sunuyoruz. Bir normal paket ve en full paket" dedi.

Paketlerin ücretleri 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Alıcının ise hatayı en düşük paketi alarak yaptığı belirtildi.

Ural "Özellikle müşterilerimizin en üst paket almasını istiyoruz. Sebebi; bunun içerisinde gizli kusur dediğimiz araçta problem yaratacak olan durumlar oluyor" dedi.

"ARABADA YANMAYA SEBEP OLUYOR"

Bazı kusurlar var ki ekspertizler bile onları zor tespit ediyor. Birkaç saat süren ve düz yolda kısa bir testten geçen araçlar ekspertizden sorunsuz çıksa da gizli kusurlar uzun kullanımda kendini gösteriyor. Ural "Yakın zamanlı tramer ise bunların 6 ay dosya kapama süreleri oluyor. Kaliteli ustalarımız var sonuçta bizim Türkiye'de. Bu ustalarımız arabalara ince bir mikron boya atılıyor. Ekstra tesisat çekiyorlar, aracın içerisine eklemeler yapıyorlar, sis farı, Amerikan park çekiyor. Bunlar da arabada şase yapıyor ve arabada yanmaya sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"KİLOMETRE ÇOK BÜYÜK SORUN SEKTÖRÜMÜZDE"

30 yıldır otomotiv sektöründe emek veren Ural, 30 yılın sonuna geldiğinde baktığı araç sayısı yaklaşık 50 bine ulaşsa da onun bile bulamayacağı bazı gizli kusurların olabileceği aktarıldı. Bununla ilgili Ural "Kilometre başta, tramer bunun yanında. Onun dışında şanzıman hataları olabiliyor" dedi. Kilometre oyunu önüne geçilemez kusurların başını çekerken Ural "Kilometre çok büyük sorun sektörümüzde. Gösterge tamiri eden gösterge firmaları var birçok sanayide. Bunlar arabanın ayna beyninden tutun enjektör beynine, enjektörün beyninden tutun airbag ve ABS beynine kadar..." şeklinde konuştu.

"KAPORTAYA DEĞİL MOTORUNA BAKIN"

İkinci el araç alacaklara uzmanların uyarısı kaportaya değil motoruna bakın demek oluyor. Ural "İnsanlarımız bizim daha çok kaportaya önem veriyor ama kaportada ekspertizlerin yanılma payı yüzde 5 - yüzde 10. Motordaki masrafları çok örtbas ediyor insanlarımız. Daha çok kaportadan pazarlığa oturuyorlar. Bence motorun pazarlığı kaportanın her zaman üstündedir" ifadelerini kullandı.

