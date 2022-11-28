Serbest yatırım fonu nedir, özellikleri nelerdir? Serbest yatırım fonunun diğer fonlardan farkı nedir?

Serbest yatırım fonları nitelikli kabul edilen yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilen, yönetimsel stratejiler ve yatırım araçları konusunda hiçbir kısıtlaması bulunmayan fon türlerinden biridir. Bu fon türü, yurt dışında ve ülkemiz de yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından nitelikli yatırımcı olarak belirlenen kurumlara ve kişilere satılabilme özelliğine sahiptir.

Serbest yatırım fonu nedir?

Para piyasalarındaki önceden belirlenmiş olan kısıtlamaların en az olduğu, özellikle yönetim stratejileri ve yatırım araçları açısından hiçbir engelin bulunmadığı, stratejileri izlenebilen yatırım fonlarına serbest yatırım fonu adı verilir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından nitelikli olarak kabul edilen yatırımcıların serbest yatırım fonuna yatırım yapabilme hakları bulunur. "Hedge Fon" olarak da bilinen serbest yatırım fonunun diğer fonlardan farkı temel olarak farkı açığa satış yapabilme ve borçlanabilme olanaklarıdır.

Serbest yatırım fonu özellikleri nelerdir?

Serbest yatırım fonlarının diğer fon türlerine göre daha farklı özellikleri bulunur. Bu fon türü hiçbir karşılaştırma yapılmadan ve piyasa getirisinden ayrı olarak kesin gelir sağlamayı amaçlayan yatırım stratejileri uygular. Bu amaç doğrultusunda türev araçlar başta gelmek üzere türlü yatırım araçları kullanabilirler. Diğer fonlarda görülen günlük fon bedeli hesaplama zorunluluğu serbest yatırım fonları için geçerli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, bu fonlar için ayda bir periyotta fiyat açıklama olanağı sağlamıştır.

Bu fon türü riskli yatırım fonları arasında yer alır. Bu sebeple, serbest fonlarda tecrübe kazanmış olan yatırım danışmanları ya da sektördeki profesyonel kişiler aracılığı ile bu fona yatırım yapılması tavsiye edilir. "Hedge fon" olarak da bilinen serbest yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarından belirgin farkları bulunur. Serbest yatırım fonunun diğer fonlardan farkı öncelikli olarak açığa satış yapma ve borç alınan kaynak kullanılarak yatırım yapabilme imkânı vermesidir. Bu imkân sayesinde yatırımcıların sahip olduğu bazı ayrıcalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Hem kısa hem de uzun pozisyon alabilirler.

Arbitraj stratejileri uygulayabilirler.

Değerinin altında bir değerle fiyatlandırılmış olan menkul değerleri aynı anda hem satıp hem de alabilirler.

Opsiyon ve tahvillere yatırım yapabilirler.

Düşük riskler altında yüksek getiriler elde edilmesini sağlayan tüm piyasalarda yatırım yapabilirler.



