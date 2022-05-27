Temettü nedir? Temettü geliri nasıl elde edilir, temettü hesaplama formülü nedir?

Temettü terimi genel olarak elde edilen kardan pay alma hakkı olarak tanımlanır. Borsa yatırımcıları için bu kavram, hissedar olunan şirketin yıl içerisinde elde ettiği net dönem karının, hissedarlara pay oranında dağıtılması anlamına gelir.

Temettü nedir?

Temettü, hisse senedi sahibinin ortağı olduğu şirketten aldığı kâr payıdır. Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır.

Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

Bazı şirketler ise her iki yöntemi bir arada kullanarak bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi şeklinde temettü dağıtabilir.

Temettü geliri nasıl elde edilir?

Temettü geliri elde edebilmek için öncelikle bir şirketin hisse senedine sahip olmak gereklidir. Yani o şirkete belirli bir oranda ortak olunması lazım.

Şirketin genel kurulunda temettü dağıtımı için bir tarih belirlenir. Bu tarihler değişkenlik gösterse de genellikle yılın ikinci çeyreği içinde yer alır.

Temettü dağıtım tarihinde o şirketin hisse senedine sahip olanlar, kâr payı almaya hak kazanır. Böylece temettü geliri elde edilmiş olur.

Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir?

Şirketler, temettü dağıtım tarihlerini önceden borsaya bildirerek kamuoyuna açık bir duyuru yapar. Hisse senedini bu tarihten bir gün önce alsanız dahi kar payı alma hakkına sahip olursunuz.

Nakit temettü ne zaman hesaba geçer?

Temettü, nakit olarak dağıtılacaksa şirketin ortaklarının hesaplarına otomatik olarak yatırılır. Paranın hesaba geçmesi 2 işlem gününü bulur. Dağıtılan kâr payı, 2 işlem günü sonra nakit veya hisse senedi olarak hesaba aktarılır.

Bir hisse temettü verirse ne olur?

Bir şirketin temettü dağıtacağını duyurması hisse senetlerini düşürür. Hisse senedi fiyatı, ödenen temettü miktarı kadar aşağı iner.

Örneğin, elinizde fiyatı 10 TL’yi bulan bir hisse var. Hisse başı brüt 1,00 TL temettü dağıtımı yapılacağı duyuruldu. Ertesi gün hisse senedinin 9,00 TL’den güne başlar.

Temettü hesaplama nasıl yapılır?

Ortağı olduğunuz şirketin yıllık kârından alacağınız miktar, hisse oranıyla ölçülür. Bunun da basit bir formülü vardır.

Örneğin, hisse senedine sahip olduğunuz şirket, o yıl 100 bin TL kâr payı dağıtacağını duyurdu. Sizin elinizde de hisselerin yüzde 10’u mevcut. O halde 100 bin TL’yi, 10’a böleceksiniz. Yani 10 bin TL’lik bir kar payına sahip olacaksınız

“Pay (Hisse) Başına Temettü” kavramı da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Buradaki tek fark, hesaplamaların toplam rakamlar üzerinden değil de tek bir pay için yapılması.

Örneğin, 10 bin TL dağıtılabilir kârı ve toplam 100 bin TL sermayesi yani 100.000 adet hissesi olan bir şirketin hisse başına dağıtılabilir kârı, 10.000/100.000 = 0,10 TL şeklinde hesaplanır. Sonuç olarak şirketin tüm ortakları sahip oldukları her bir hisse için 0,10 TL temettü almaya hak kazanırlar. Elinde 10 bin adet şirket hissesi bulunan kişiye 0,10 x 10.000 formülüyle 1.000 TL temettü düşer.

