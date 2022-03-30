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Temettü nasıl alınır? Temettü almak için ne zaman hisse alınmalı?

29.03.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir işletmenin elde ettiği dönemlik karın; nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay şeklinde dağıtılması temettü olarak tanımlanır. Temettü almak ya da buna hak kazanmak için öncelikle hisse senedi sahibi olmak gerekir. Genel kurul kararı ile dağıtılacağı tarih belirlenip hissedarlara duyurulan temettü, finans piyasasında önemli bir yatırım aracı olarak görülür. Temettü nasıl alınır?

Temettü nasıl alınır? Temettü almak için ne zaman hisse alınmalı?

İçindekiler

  • Temettü nasıl alınır?
  • Temettü almak için ne zaman hisse alınmalı?
  • Temettü hangi şartlarda verilir?
  • Temettü sonrası hisse düşer mi?

Temettü, bir şirketin kazançlarının bir kısmının, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde, hissedarlara dağıtılmasıdır. Temettüler nakit veya ek hisse senedi şeklinde ödenebilir.

Temettü nasıl alınır?

Bir hisse senedinden temettü almak için bir aracı kurum ile şirket hissesine sahip olmanız gerekir. Şirketler çeşitli nedenlerle temettü ödemeyi seçebilir, ancak genellikle bu, şirketin karını sahipleri veya hissedarlarıyla paylaşmanın bir yoludur. Şirketler, sahip oldukları nakit varlık kendilerine yeniden yatırım yapmak için yeterli iş fırsatları yaratmıyorsa, temettü ödemeyi de düşünebilir.

Temettüler genellikle üç ayda bir ödenir. Bunun dışında farklı tarihlerde oluşturulabilen özel temettü tarihleri de mevcuttur. Temettülerin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına şirketin yönetim kurulu karar verir.

Temettü almak için ne zaman hisse alınmalı?

Temettüler, beyan tarihinde şirket yönetimi tarafından ilan edilir. Temettü uygunluğunun sona erdiği tarihe, temettü ödeme tarihi denir. Örneğin, bir hisse senedinin temettü ödeme tarihi 18 Nisan Salı günü ise, hisse senedini o gün veya daha sonra satın alan hissedarlar, temettü bitiş tarihinde veya sonrasında satın aldıkları için temettü almaya hak kazanamayacaklardır. Yani hisse satın alırken temettü ödeme tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Temettü hangi şartlarda verilir?

Temettülerin verilme şartları yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu hisse başına verilecek temettü miktarını, türünü ve son ödeme tarihini belirler.

Temettülerin ödeneceği garanti değildir ve bazen şirketler finansal zorluklar nedeniyle bunları kesmek veya tamamen ortadan kaldırmak zorunda kalır.

Bir şirketten alınacak temettü kazancı, yıllık hisse başına temettü alınıp hisse fiyatına bölünerek hesaplanabilir. Bu getiri, farklı şirketler ve yatırım fonları arasında karşılaştırma yapmak ve paranın karşılığının en çok nereden alınacağını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Temettü alma şartları nelerdir? Temettüden sonra maliyet düşer mi?Temettü alma şartları nelerdir? Temettüden sonra maliyet düşer mi?

Temettü sonrası hisse düşer mi?

Temettüt ödeme tarihinden sonra hisse fiyatları genellikle yeni hissedarların bu ödemeye hak kazanamayacağı gerçeği de hesaba katıldığında temettü miktarı kadar değer kaybeder. Nakit yerine hisse senedi olarak ödenen temettüler, piyasada bulunacak hisse sayısını arttıracağı için hisse senedi fiyatını düşürebilir. Ancak bu durumun şirketten şirkete değişkenlik göstermesi mümkündür. Eğer istikrarlı büyüyen bir şirketten bahsediyorsak anlık düşüşlerden sonra hisse fiyatı artmaya devam edebilir.

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