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15 bin TL'yken 5 bin TL'ye verdiler! Fiyatlar aşağı çekildi 'İlk defa bu kadar yoğun'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 10:41
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Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yaklaşan sömestr öncesi fiyatlar aşağıya çekildi. Otel işletmecileri yılbaşına oranla fiyatlarında yüzde 50’lik bir indirime giderken gecelik 15 bin TL olan otel odaları 5 bin TL ile büyük bir bölümü öğrenci olan tatilcilere kiralandı. İşletmeciler 1980’li yılları andıran Uludağ’da uzun bir aranın ardından ilk defa bu kadar yoğun bir sezonun yaşandığını söyledi.

15 bin TL'yken 5 bin TL'ye verdiler! Fiyatlar aşağı çekildi 'İlk defa bu kadar yoğun'

Uludağ Kayak Merkezindeki yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği başladı. Uludağ’daki esnaf da hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı. Otel işletmecileri yılbaşına oranla fiyatlarında yüzde 50’lik bir indirime gitti. Gecelik 15 bin lira olan otel odaları 5 bin lira ile büyük bir bölümü öğrenci olan tatilcilere kiralandı.

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"UZUN BİR ARANIN ARDINDAN İLK DEFA BU KADAR YOĞUN BİR SEZON"

Yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk bekleyen işletmeciler 1980’li yılları andıran Uludağ’da uzun bir aranın ardından ilk defa bu kadar yoğun bir sezonun yaşandığını söyledi.

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OKULLAR TUR ÜZERİNE TUR DÜZENLİYOR

Cuma günü tüm okullar sömestr tatiline girmeye hazırlanıyor. Uludağ’daki avantajlı fiyatları kaçırmak istemeyen tur şirketleri düzenledikleri turlarla öğrencilerin uygun fiyatla tatil yapmasını sağlıyor. Sömestr tatili için otobüslerle Uludağ’a gelen öğrenciler zirvedeki kalabalığın büyük kısmını oluşturuyor.

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Sömestr tatili boyunca yapılacak gençlik festivalleri ve konserler öğrencilerin bu yıl Uludağ’ı tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri.

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Ayrıca son fiyat indirimleri ile ucuzlayan konaklama, kayak hizmetleri ve kolay ulaşım da eklenince Uludağ’ı tercih etmek öğrenciler için kaçınılmaz oluyor.

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KAYAK DERS ÜCRETLERİNİN DE FİYATI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde 450 kayak öğretmeninin 220’si Uludağ’da aktif görev yapıyor. 5 senedir istedikleri yoğunluğa ulaşamadıklarını belirten kayak öğretmenleri bu yıl 1 ay erken başlayan sezonu iyi değerlendirmek için sömestr öncesi diğer kayak merkezlerine oranla fiyatlarında indirime gitti.

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"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ ÇÜNKÜ SEZONU BİR DAHA GERİ GETİREMİYORSUN"

Yılbaşına oranla fiyatları yüzde 30, yüzde 40 geri çektiklerini anlatan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Sömestr tatilinde beklentimiz çok yüksek. Burada işletmecilere ve otelcilere büyük görev düşmekte. İşletmeciler fiyatları çok fazla yükseltmedi. Biz de eğitmenler olarak ülkemizdeki krizi göz önünde bulundurarak ders fiyatlarında çok fazla bir artış yapmadık. Tatilcinin eli devamlı cebine gitmemeli. Hocaya, kayak odasına ve skipassa ayrı ödeme yapmamalı. Biz eğitmenler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Fiyat olarak yüzde 30-40 civarında bir oynama oldu. Bunu yapmak zorundayız çünkü sezonu bir daha geri getiremiyorsun" dedi.

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ULUDAĞ BU YIL 80’Lİ YILLARI ANDIRIYOR

Bu yıl Aralık ayında kar yağışının başladığı Uludağ’da son iki gündür de aralıksız yağış devam ediyor. Cuma günü başlayacak sömestr tatili öncesi zirvede kar kalınlığı 70 santimetrenin üzerine çıktı. Uludağ’ın bu sezon Aralık ayında başlayan kar yağışıyla 1980’li yılları hatırlattığını aktaran Yahya Usta, "2 yıl pandemi süreci, daha sonrasında ülkemizde yaşadığımız deprem ve kurak geçen kış sebebiyle olumsuz sezonlar geçirdik. Bu yıl 15 Aralık itibarıyla sezon açıldı. Uludağ bize şu an 80’li yılları andırıyor. Kar kalınlığı yaklaşık 70 santim civarında. Saha insanı olarak biz hep en erken kar Uludağ’a düşer, en geç Uludağ’dan kalkar diyoruz. Uludağ 15 Aralık’tan beri bize 80’li yılları hatırlatıyor" dedi.

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"OTELDE KONAKLAYAN TATİLCİ KAYAĞA VE SKİPASSA PARA ÖDEMEMELİ, KENDİ İNSANIMIZI KENDİ ÜLKEMİZDE TUTMAMIZ LAZIM"

Kars, Kayseri ve Erzurum gibi diğer kayak merkezlerine gitmek isteyenlerin tüm günlerinin havaalanlarında geçtiğini ifade eden Usta, "Uludağ’a İstanbul, İzmir, Ankara’dan gelenler günübirlik bile kayak yapabiliyor. Ulaşım masrafları önemli gidiş-dönüş ciddi rakamlara tekabül ediyor. Ulaşım masrafları ile Uludağ’da konaklama yapılabiliyor. Bunlar Uludağ için önemli bir avantaj. Bunun yanında eksiklerimiz de var. Uludağ’da en büyük eksikliklerimizin biri ışıklandırmanın az olması. Birkaç noktada ışıklandırma var ama yeterli değil. Otelde konaklama için öğleden sonra geliyorlar. 2 saat kayak kayıyor gün bitiyor. Işıklandırma yeterli seviyede olursa akşama kadar uzatabiliriz. Gelen vatandaşlar tatili doya doya yapmış olur. Skipass, kayak, eğitim için ayrı ayrı ücret ödeniyor. Bu ücretlerin otel konaklaması içerisinde alınması gerekiyor. Bunun örneği şu an Erzurum’da var. Çünkü 2 çocuklu bir aile hepsini ayrı ayrı almak zorunda. Öğretmenler olarak korsan eğitmenler konusunda sıkıntımız var. Biz elimizden geldiğince önüne geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da bilinçlendiriyoruz. Sakatlık olunca tekrar geriye dönüş olmuyor. Günü birlikçilerden şikayet edenler oluyor. Bu ülke hepimizin. Tabii ki günü birlikçiler de olacak. Ama sahaları ayırmak gerekiyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Pist güvenliğinin olması gerekiyor. Tesislerde sıra oluşuyor ama düzenli sıralama olursa biz bunun üstesinden geliriz. Kendi insanımızı kendi ülkemizde tutmamız lazım" diye konuştu. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Uludağ kayak otel tatil fiyat kayak merkezi
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