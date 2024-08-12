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  4. 150 liradan 500 liraya çıkmıştı: 350 TL fark ödemesi yapılabilecek! Bugün başladı, 13 Eylül'e kadar sürecek

150 liradan 500 liraya çıkmıştı: 350 TL fark ödemesi yapılabilecek! Bugün başladı, 13 Eylül'e kadar sürecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.08.2024 14:15
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Yurt dışı çıkış harç pulu ücreti 2024 yılı için 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti. Zam sonrası harç pullarının görüntüsü de değişirken Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’nden yeni bir duyuru geldi. Bu kapsamda elinde eski yurt dışı çıkış harç pulu olanlar 13 Eylül tarihine kadar 350 TL’lik fark ödemesi yapabilecek ve yeni basım pula sahip olabilecek.

150 liradan 500 liraya çıkmıştı: 350 TL fark ödemesi yapılabilecek! Bugün başladı, 13 Eylül'e kadar sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan çıkış başına 150 TL harç bedeli alınıyordu artık bu bedel 500 TL oldu. Ellerinde 150 TL’lik eski yurt dışı çıkış harç pulu bulunan vatandaşlar 12 Ağustos- 13 Eylül tarihleri arasında fark olan 350 TL’yi ödeyerek yeni basım pullardan edinebilecek.

Yurt dışına çıkacak yolcular, çıkış harç pullarını terminal dâhilinde pasaport kontrolü öncesinde bulunan otomatlardan hem nakit hem de kredi kartıyla temin edebiliyor. Gökhanartan haber sitesinde yer alan bilgiye göre bu otomatlara eski harç pullarıyla ilgili bir bilgilendirme yazısı yerleştirildi.

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HARÇ PULUNU DEĞİŞTİREBİLECEKLER

‘Yurt dışı çıkış harç pulu duyurusu’ başlığıyla verilen bilgilendirme şöyle:

“Harç pulu değişimleri 12.08.2024-13.09.2024 tarihleri arasında Kargo bölgesinde bulunan Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesinde yapılacaktır.
GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ”

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Express
Anahtar Kelimeler:
harç
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