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2 kişilik 4 gece fiyatı 227 bin TL! Rekor rakam o ünlüde... Rezervasyonlar şimdiden doldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 10:08
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Bu yıl yeni yıl tatilini 5 gün olarak planlayan oteller ünlü sanatçılarla 2025'e 'merhaba' diyecek. Ünlü sanatçıların konserlerinin düzenleneceği otellerdeki 2 kişi 4 gecelik fiyatlar, 60 bin TL'den başlıyor. Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Nükhet Duru ve Ferhat Göçer gibi ünlü isimlerin konserlerinin olduğu otellerde rezervasyonlar şimdiden doldu. Kıbrıs'ta rekor ise Kenan Doğulu'da. Konser vereceği otelin 2 kişilik 4 gece fiyatı 151 bin 400 TL'den başlayıp 227 bin TL'ye kadar yükseliyor.

2 kişilik 4 gece fiyatı 227 bin TL! Rekor rakam o ünlüde... Rezervasyonlar şimdiden doldu

Yılbaşının salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 5 gün sürecek. Yabancı turistlere yönelik 24 Aralık'tan itibaren Avrupalı, 6 Ocak'tan itibaren de Rus turistlerle birlikte yoğun hareketlilik bekleniyor. 24 Aralık'ta Katoliklerin, 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel kutlamaları, yılbaşı turizmini iki haftaya yayıyor.

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ERKEN REZERVASYON İNDİRİMİ

2024'e veda edilecek ve 2025'in karşılanacağı bu yeni yıl kutlamalarının en önemli adreslerinden biri, Antalya olacak. Ünlü sanatçıların en yoğun konser programları Antalya'daki otellerde planlanırken, Antalya'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki oteller takip ediyor. Birçok otelde hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserleriyle yeni yıla 'merhaba' denilecek. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi diğer tatil merkezleri de öne çıkıyor. Yeni yıla 1,5 ay kala birçok otel erken rezervasyon fırsatları da sunuyor.

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4 GECE KONSER

Birçok otelde sadece yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'a konser programı hazırlanırken, bazı oteller de 28, 29, 30 ve 31 Aralık şeklinde 4 günlük konser programları hazırladı. Kutlamalarda yapay kar yağışları, lazer, havai fişek, danslar ve canlı müzik, dron şov, yeni yıl çekilişleri, Noel Baba ve özel yemek menüleri gibi çok çeşitli etkinlik ve gösteriler bulunuyor. 4- 5 günlük planlanan yılbaşı programı kapsamında 2 konser düzenleyecek olan ünlü sanatçılar da bulunuyor.

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ANTALYA'DA KONSER PROGRAMI

Konser programlarının en yoğun olduğu Antalya'da ünlü sanatçılar Belek, Kemer, Lara- Kundu bölgelerindeki otellerde sahneye çıkacak. Belek'te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca; Belek'te Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak. Blu Notte Orkestrası; Kemer'de Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş konser verecek.

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KIBRIS'TA SAHNEYE ÇIKACAKLAR

Kuzey Kıbrıs'taki otellerde ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem, Sakiler gibi sanatçılar sahnede olacak. Kayak merkezleri Uludağ'da Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül, Sarıkamış'ta Deniz Seki; Sapanca'da Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici, Aşkın Nur Yengi; Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.

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SANATÇI VE OTELE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerdeki fiyatlara bakınca ise Belek'te 28 Aralık'ta Gökhan Tepe, 29 Aralık'ta Volkan Konak, 30 Aralık'ta Ebru Gündeş ve 31 Aralık gecesi Candan Erçetin'in konser vereceği oteldeki 2 kişi 4 gece en uygun fiyat 72 bin TL'den başlayıp, 130 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Kemer Beldibi'nde 28 Aralık Sibel Can, 29 Aralık Özcan Deniz, 30 Aralık Ferhat Göçer ve 31 Aralık Ziynet Sali'nin sahneye çıkacağı otelin 2 kişilik 4 gecelik fiyatı ise en ucuz odası 81 bin 300 TL'den başlayıp, 122 bin 400 TL'ye kadar yükseliyor.

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Lara'da 28 Aralık Gülben Ergen, 29 Aralık Hakan Altun, 30 Aralık Sertap Erener ve 31 Aralık Oğuzhan Koç ile Kafadar'ın sahne alacağı otelin 2 kişi 4 gecelik fiyatı 61 bin 600 TL'den başlayıp, 140 bin TL'yi buluyor. Belek'te 30 Aralık İskender Paydaş ve 31 Aralık Işın Karaca konserleri olan otelde fiyatlar 72 bin TL'den, yabancı sanatçıların sahne alacağı otelde de 68 bin TL'den başlıyor.

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KIBRIS'TA REKOR KENAN DOĞULU'DA

Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen, Kemer'de Nükhet Duru, Afyonkarahisar'da Ferhat Göçer konserlerinin olduğu otellerde rezervasyonlar şimdiden dolu görünüyor. Sarıkamış'ta Deniz Seki konseri düzenlenecek kayak otelinde fiyatlar, 2 kişi 4 gece için 94 bin 400 TL'den başlayıp 170 bin TL'ye çıkıyor.

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Kıbrıs'ta Kenan Doğulu'nun konser vereceği otelin 2 kişilik 4 gece fiyatı 151 bin 400 TL'den başlayıp, 227 bin TL'ye kadar yükseliyor. Mustafa Sandal'ın konser vereceği otel 106 bin TL'den, Derya Uluğ'un konser vereceği otel 97 bin TL'den, İrem Derici'nin konser vereceği otel 70 bin TL'den başlıyor. Sapanca'daki ünlü sanatçılı otellerde ise fiyatlar, 61 bin TL'den başlıyor. (DHA)

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Şarkıcı otel rezervasyon sanatçı ünlü yeni yıl yılbaşı gecesi
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