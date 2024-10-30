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2024'te hayata geçmişti! 8 ayda 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni

30.10.2024 14:57
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Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik 2024 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında, ağustos sonu itibarıyla 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi düzenlendi.

2024'te hayata geçmişti! 8 ayda 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni

AA muhabirinin "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

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BAŞVURU YAPILAN 88 BİN 730 KONUTTAN 37 BİN 172'SİNE İZİN BELGESİ

Kısa süreli kiralamalar için denetim ve şeffaflığın artırılması amacıyla 100 günden az süreyle kiralanan konutların envanteri çıkarıldı. Ayrıca, konutlar için sahip olunması gereken asgari standartlar belirlendi ve bu standartlara uygun konutlar belgelendirilerek kayıt altına alındı.

Ağustos sonu itibarıyla başvuru yapılan 88 bin 730 konuttan 37 bin 172'si için turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi düzenlendi.

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435 TESİSE YEŞİL YILDIZ BELGESİ VERİLDİ

Turizm sektörünün çevresel, sosyo kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere çevreye duyarlı konaklama tesisleri belgelendirme faaliyetleri kapsamında ise ağustos sonu itibarıyla 435 tesise Yeşil Yıldız Belgesi verildi.

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Mavi Bayrak uygulamasına dahil olan ülkeler arasında Türkiye 567 ödüllü plajla üçüncü, 27 ödüllü marina ile yedinci sırada yer aldı.

Ayrıca 9 bireysel yat ve 18 turizm teknesi de Mavi Bayrak ile ödüllendirildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm konut
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