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242 metrelik ultra lüks kruvaziyer Bodrum'a demir attı

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci ziyaretini gerçekleştiren lüks kruvaziyer Ilma, ağırlıklı Amerikalı olmak üzere 409 yolcuyla limana demirledi.

242 metrelik ultra lüks kruvaziyer Bodrum'a demir attı

The Ritz Carlton firmasına ait yolcu gemisi Ilma, bu sezon ikinci kez ilçeye geldi.

Malta bayraklı 242 metre boyunda, 30 metre genişliğindeki gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 409 yolcu ile 372 personel bulunuyor.

242 metrelik ultra lüks kruvaziyer Bodrum a demir attı 1

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan gelen gemi, gece saatlerinde Patmos Limanı’na hareket edecek. Misafirlerine en yüksek kalite standartlarını ve konfor sağlayan yat, kişi başına düşen alan miktarıyla öne çıkıyor.

Tamamı özel teraslı, ferah ve bol ışık alan 228 süiti bulunan lüks kruvaziyerde 5 restoran bulunuyor.

Kruvaziyerin arka kısmında misafirlerin deniz manzarasının keyfini çıkararak açık havada yemek yiyebilecekleri ve su sporları yapabilecekleri geniş alanlar bulunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum turist Kruvaziyer
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