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30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor

TURİZM HABERLERİ  | 16.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

İzmir’de yaklaşık 30 yıldır faaliyetini sürdüren Hilton Oteli’nin 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği açıklandı.

30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve 33 katlı yapısıyla şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilton Oteli’nin, 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği duyuruldu. Hilton tarafından yapılan açıklamada, şirketin İzmir’de bulunan Alsancak, Bayraklı, Aliağa ve İzmir Havalimanı'ndaki işletmelerindeki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Şirket ayrıca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hilton İzmir’in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirpervelikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”
142 metrelik uzunluğuyla şehrin simge yapılarından biri olan 5 yıldızlı Hilton Oteli, 1992 yılında faaliyete geçmişti.

KAYNAK:İHA

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