33 binden 350 bine... Sadece 3 ayda nüfusu 10 kat artıyor: O ilçeye tatilci akını

Balıkesir’e bağlı Erdek ilçesi, her yıl yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Denizi, kumu, güneşi ve eğlencesiyle özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Erdek’in 33 bin olan nüfusu, tatilcilerin gelmesiyle birlikte her sene 350 bine ulaşıyor.

Kamp ve karavan tutkunlarının da tercihi olan ilçede, İller Bankası’ndan alınan pay nedeniyle turistlere hizmet verme noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, “Erdek'in kış nüfusu 33 bin. Yazın da 10 kat artıyor. Hemen hemen 300 ile 350 bin arasında nüfusumuz oluyor. Bu da bizim için bayağı sıkıntılar doğuruyor. Çünkü biz İller Bankası'ndan 33 bin nüfusa göre pay alıyoruz. Fakat şu anda 350 bin kişiye hizmet ediyoruz. Turizm beldelerine, yaz nüfusları ile kış nüfuslarını birleştirip, bölmeleri lazım. Payı da ona göre vermeleri lazım. Turizm bölgelerindeki belediyeler, gelen turiste hizmet açısından sıkıntı çekiyorlar.” dedi.

ÇEVRE YOLUNUN OLMAMASI ULAŞIMDA SIKINTIYA NEDEN OLUYOR

İstanbul ve Bursa’ya yakınlığı nedeniyle ilçenin tatilciler tarafından tercih edildiğini söyleyen Başkan Karışık, çevre yolunun olmaması nedeniyle Erdek’e bağlı tatil beldelerine ulaşımda güçlük çekildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Erdek, İstanbul'a 2,5 saatte ulaşılacak bir alan. Bursa, Kemalpaşa, Karacabey, İstanbul, Eskişehir, Ankara, bu bölgelerin hepsi Erdek'e geliyor. 28 mahallemiz var Erdek'te. Bunun 5 tanesi de karşıda Paşalimanı Adası’nda. Oraya hizmet getirmek de daha zor oluyor yani adaya ulaşım konusunda. Adada ulaşım sıkıntısı da var şu anda. Çalışan gemiler, o adada bulunan araçları Erdek'e getirmekte götürmekte biraz sıkıntı çekiyorlar. Erdek'in, Kapıdağ'ın komple çevresi 130 kilometre. Tabii bütün bu mahallelere hizmet götürüyorsunuz. Tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Çok yoğunluk var yazın. Yani kalkan gemi, Paşalimanı Adası'nın iskelesi Balıklı, Avşa ve Marmara'ya, 3 yere uğradığı için yetersiz geliyor. İlave gemi gerekiyor. Bizim şu andaki sıkıntımız Erdek'in çevre yolu. Bursa'dan vatandaş 1 saatte geliyor, Erdek’ten Ocaklar’a 1 saatte zor gidiyor. Senelerden beri, imar planlarında onaylı çevre yolumuz var. Fakat bunu bir türlü yaptıramadık. Bir sıkıntımız da Erdek'te bulunan Ro-Ro iskelesi. Daha önce bu iskeleden gemiler çalışmaya başladığında günde 1 gemi kalkıyordu. Şu anda 7-8 gemi kalkıyor. Günde en az 300 tane TIR, Erdek'in içinden geçiyor. Bu Ro-Ro iskelesinin de Erdek'in dışına Edincik altına taşınması lazım. Vatandaşlar bu konuda çok şikayetçi.”

"MARMARA’NIN EN TEMİZ DENİZİ SEÇİLDİ"

Karışık, Erdek’in denizinin, Marmara Bölgesi’ndeki en temiz olduğunu belirterek yatırımcılara çağrıda bulundu.

“Erdek, doğasıyla, kumuyla, deniziyle, ormanıyla çok güzel harika bir yer. Koyları çok güzeldir. Erdek çok güzel bir yer. Yeni yerleşim yerleri açılacak şu anda." diye konuşan Karışık, "Erdek turizmin ilk başladığı yer olduğu için otellerimiz biraz eskiydi. Şu anda 4 tane otelin yeni projesi başlıyor. Eylülden sonra yeni oteller başlayacak. Yani yatırımcılar da buraya yeni yatırımlar yaptığı zaman turizm kalitesi de artacak. Bundan sonra yeni yatırımcılar, yeni oteller yapar, gelen misafirlerimiz de daha rahat eder. Denizimiz bu sene çok temiz. Hatta bizim Bandırma'da bir Mustafa Sarı Hocamız var. Bu sene yaptığı ölçümlerde Erdek Körfezi’ni, Marmara'da en temiz deniz olarak seçtiler. Erdek'te yeni yatırımcıları bekliyoruz. Yani yeni otelleri istiyoruz, yatırımcılardan istediğimiz bu. Hizmet kalitesinin artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"KYZİKOS HADRİAN TAPINAĞI VE ZEYTİNLİ ADASI İLE KÜLTÜR TURİZMİNE AÇILACAK"

İlçenin kültür turizmi açısından da önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Başkan Karışık, kazı çalışmalarının sürdüğü Kyzikos Hadrian Tapınağı ile rekreasyon ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği, Meryem Ana Kilisesi ve dünyadaki en büyük çocuk vaftiz havuzlarının bulunduğu Zeytinli Adası’nın da turizme açılmasıyla, ilçenin, yabancı turistlerin de uğrak noktası olacağını belirtti.

Karışık sözlerini şöyle tamamlandı:

“Kyzikos Hadrian Tapınağı var ve dünyadaki en büyük sütun başlığı bulundu. Şu anda uydudan da yeni bir amfi tiyatro bulundu 20 bin kişilik. Amfi tiyatronun da üst temizlik çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yaza kadar da bu 20 bin kişilik amfi tiyatroyu hayata geçireceklerini söylüyorlar. Kazılar şu anda devam ediyor. Bu amfi tiyatro hayata geçtiğinde, buralarda konserler düzenlenecek, yabancı turizme de açılacak. Erdek'in hemen karşısında Zeytinli Adamız var. Burada da işte milattan önce yapılar var. Meryem Ana Kilisesi var ve dünyada en büyük çocuk vaftiz havuzları var. Kazıları bitti, şu anda rölöve çalışmaları onaylandı. Rekreasyon ve restorasyon çalışmaları için de projeler hazırlanıyor. İmalatlar bittikten sonra da burasını kültür turizmine açacağız.”

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır