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  4. 4 ay sonra Antalya’ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

4 ay sonra Antalya’ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

24.09.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin 4 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından 90 kişilik ilk turist kafilesi, "turizmin başkenti" Antalya’ya geldi.

4 ay sonra Antalya’ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İngiltere, korona virüs tedbirleri çerçevesinde, 17 Mayıs’tan beri Türkiye’yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmişti. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı. Bakan Shapps, Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı. 4 aylık bir aradan sonra İngiliz turistler yeniden Türkiye’ye ve Antalya’ya gelmeye başladı. Buna göre İngiltere’nin East Midlands kentindeki East Midlands Havalimanı’ndan kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15’de Antalya Havalimanına indi.

"GOLF BAGAJLARI DİKKAT ÇEKTİ"

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. İngiliz turistlerin bir hayli mutlu oldukları görüldü. Ayrıca turistlerin bir çoğunun elinde golf malzemelerinin olması dikkat çekti. İngiltere’den Antalya’ya gece yarısına kadar 4 uçak ile 500 binden fazla turistin Antalya’ya gelmesi bekleniyor.

Wirginia Whitehead adlı turist, yeniden Antalya’ya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bizi çok iyi karşıladılar, çok yardımseverlerdi. Burada olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Wendy Kery ise uzun zamandır kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini hatırlatarak, gelinen noktadan mutlu olduklarını söyledi. Janice Shuttlewood ise Türkiye’nin yemeklerini ve kültürlerini çok sevdiğini belirterek, “Yeniden burada olmak, gezecek olmak çok güzel. Kısıtlamanın kaldırılması çok muazzam oldu. Bol gezeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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