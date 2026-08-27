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6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı

Bartın'ın Amasra ilçesi, 3 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyonun üzerinde turisti ağırladı.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı

Batı Karadeniz'in incisi Amasra, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkat çekiyor.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 1

Son yıllarda deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı 'Tavşan Adası' da turistlerin ilgi odağı oluyor.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 2

2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bartın Üniversitesi'nin ortaklaşa başlattığı 'Amastris Antik Kenti' kazıları ilçenin turizm vizyonuna yön veriyor.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 3

6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 4

4 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Amasra Limanı yolcu iskelesinin tamamlanmasıyla ilçeye; 2022'de 9 sefer yapan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle 9 bin 23 turist, 2023'te 24 seferde 27 bin 256 turist, 2024'te 26 seferde 36 bin 482 turist, 2025'te 31 seferde 28 bin 578 turist, 2026 yılının ilk 8 ayında 15 seferde 13 bin 351 Rus turist geldi.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 5

'1,5 MİLYON TURİSTİ GEÇECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, "Amasra’mız 2026 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Havaların da güzel olması nedeniyle güzel bir sezon geçirdik diyebiliriz. Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Kruvaziyer turizmimiz de Karadeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendi. Kuzeydeki savaşın durumuna göre, 2027 yılında yeniden kruvaziyerlerin geleceğini söyleyebiliriz. Amasra 5 bin yıllık tarihiyle her zaman insanların gözde yerleri arasında yer alıyor. Özellik bu sene palamudun bol çıkması nedeniyle mutfak kültürüyle de ön plana çıkıyor. Coğrafi işaretli 'Amasra Salatası' ile en güzel gastronomi örneklerini sunuyoruz. 2026 yılının sonuna kadar ilçemizi ziyarete gelen sayının 1,5 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yine devletimizin desteğiyle 'Amastris kazıları ve çıkan su perisi gibi tarihi eserlerde turizmimize büyük ivme kazandırdı. Kazıların devam etmesiyle daha ilginç eserlerin de çıkacağını tahmin ediyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmek için Amasra'ya bekliyoruz" diye konuştu.

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 6

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 7

6600 nüfuslu ilçeye akın ettiler: 1 milyonu aştı 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra turist
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Karadeniz'in incisi Sinop'ta çok turist çekiyor.. Sinop'ta kalacak yer bulamıyoruz , yetkililere duyurulur.
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