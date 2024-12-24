Akın akın geliyor! En yoğun günleri oldu... Farklı ülkelerden gelenler var

Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe’ye akın etti.

2024 YILINDA EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞADI

Binlerce kişinin günübirlik ziyaret ettiği ören yeri, 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. İnsanlık tarihine ışık tutan ören yeri, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ören yeri içerisinde, neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunuyor.

Ziyaretçiler, alanın tarihini rehberlerden öğreniyor, ören yerinde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. (İHA)