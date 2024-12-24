FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Akın akın geliyor! En yoğun günleri oldu... Farklı ülkelerden gelenler var

Akın akın geliyor! En yoğun günleri oldu... Farklı ülkelerden gelenler var

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 14:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Ören yeri, 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. Göbeklitepe'ye Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçi geliyor.

Akın akın geliyor! En yoğun günleri oldu... Farklı ülkelerden gelenler var

Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe’ye akın etti.

AW356806_01

2024 YILINDA EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞADI

Binlerce kişinin günübirlik ziyaret ettiği ören yeri, 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. İnsanlık tarihine ışık tutan ören yeri, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

AW356806_03

Ören yeri içerisinde, neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunuyor.

AW356806_04

Ziyaretçiler, alanın tarihini rehberlerden öğreniyor, ören yerinde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. (İHA)

AW356806_05

AW356806_02

Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe ziyaretçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi sahte alkolden hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi sahte alkolden hayatını kaybetti!

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.