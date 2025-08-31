FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir'den bir bir otobüs kalkıyor

Tarihi mekanları ve gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turist yoğunluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de turist akınına uğrayan Gaziantep'e, seyahat acenteleri Antalya, Alanya, İzmir, Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin birçok şehrinden otobüslerle şehre turist getiriyor. Kentteki otellerde doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'lere kadar çıkıyor.

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir'den bir bir otobüs kalkıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarih, kültür ve gastronomi merkezi konumunda olan, tarihi yapıların yanı sıra çarşılarıyla, hanlarıyla ve müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda turist akınına uğruyor.

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100 e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir den bir bir otobüs kalkıyor 1

Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların bulunduğu, geleneksel konakların olduğu, tarih, doğa, kültür ve gastronomi alanlarında ziyaretçilerine eşsiz bir gezi imkanı sunan Gaziantep'te turist sayısında yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz yıl son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep'i yılın ilk 7 ayında bir milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın da en eski 10 şehri arasında bulunan Gaziantep'i 2025 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 620 bini konaklamalı olmak üzere bir milyonu aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100 e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir den bir bir otobüs kalkıyor 2

TURİST SAYISINDA YÜZDE 6 ARTIŞ

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında 2024 yılına göre Gaziantep'te konaklayan turist sayısında yüzde 6 oranında artış oldu. 2025'in ilk 7 ayında Gaziantep'teki otellerde konaklayan turist sayısı 616 bin 242 olurken, günübirlik kenti ziyaret edenlerle birlikte turist sayısı 1 milyonu aştı. Müzeleriyle de öne çıkan Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere kentteki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerde yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100 e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir den bir bir otobüs kalkıyor 3

3 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Kültür Yolu üzerindeki hanlar ve mağaralarının yanı sıra baklava, fıstık, katmer ve beyran gibi coğrafi işaretli ürünleri, yöresel ve doğal lezzetleriyle turistlerin ilgisini çeken Gaziantep'i 2025 yılında yaklaşık 3 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Gastronomideki ünü, tarihi ve kültür turizmi sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden biri olan Gaziantep'teki turist yoğunluğu yüzleri güldürürken, şehri ziyarete gelen turistler Gaziantep'in tarihi dokusuna ve gastronomisine hayran kalıyor. Özellikle hafta sonu tatilini geçirmek üzere kafileler halinde Gaziantep'e akın eden yerli turistler, kentteki tarihi, doğal ve kültürel mekanları geziyor.

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100 e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir den bir bir otobüs kalkıyor 4

BİRÇOK ŞEHİRDEN OTOBÜSLERLE GELİYORLAR

Gaziantep'e otobüslerle gezi düzenleyen seyahat acenteleri Antalya, Alanya, İzmir, Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin birçok şehrinden otobüslerle şehre turist getiriyor.

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100 e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir den bir bir otobüs kalkıyor 5

OTELLERDE DOLULUK ORANI HAFTA SONU YÜZDE 100'E KADAR ÇIKIYOR

Butik oteller başta olmak üzere kentteki bütün otellerde doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'lere kadar çıkıyor. Gaziantep'i gezmek ve konaklamak için ise en az bir ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Tarihi, mimari ve kültürel dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Gaziantep'i sonbahar mevsiminde daha çok turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tarihi çarşılarda baklava, Antep fıstığı, kurutmalık sebzeler, baharat çeşitleri, sedef kakma ve bakır işlemeciliği, yemeni ayakkabı, kutnu kumaşı, takı ve süs eşyaları büyük ilgi görüyor.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini belirten yerli turistlerden Deniz Ak, "Gaziantep bir gastronomi şehridir. Yemek kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğu gibi müze ve tarihi hanlarıyla da çok güzel bir şehir. Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere tarihi çarşılarıyla da ön planda yer alan bir şehir olan Gaziantep, Türkiye'nin en önemli şehri. Kale altı civarında onlarca tarihi han var. Gaziantep Türkiye'de Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist alan bir şehir" dedi.

Alanya'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini ve 3 gün boyunca Gaziantep'te konakladığını belirten Sıla Oransal da, "Gaziantep'i çok beğendim ve çok memnun kaldım. Gaziantep gerçekten gezip görülmesi gereken bir şehir. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısını ve diğer çarşıları gezdim, çok beğendim. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdim. Müzelerin çoğunu gezdim. Özellikle Gaziantep Panorama Müzesi'ni çok beğendim. Gaziantep'e gelenlere mutlaka katmer yemesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte Gaziantep'i gezdiklerini ve Gaziantep'i çok beğendiklerini belirten Ukraynalı Ludmila Küşneci ise "Gaziantep'i çok seviyorum. Gaziantep çok güzel ve tarihi bir şehir. Gaziantep dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan bir şehir. Gaziantep'in baklavası çok lezzetli ve güzel. Gaziantep'i çok sevdik. Gaziantep'in çarşıları, hanları ve kültürü çok güzel. Zeugma Mozaik Müzesi ile Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik ve çok güzel bulduk" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştıTürkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Turizm turist otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.