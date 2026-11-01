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Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var

Artvin’deki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kent gürültüsünden kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin buluşma noktası olan tabiat parkı, güzel manzaraları ve kamp alanlarıyla, bölgenin ziyaretçileri ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var

Artvin'in Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan, doğal güzelliğiyle dikat çeken Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var 1

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsünden dolayı ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var 2

UZUNGÖL VE AYDER'DEN SONRA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER

Doğu Karadeniz’de turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Karagöl, doğal güzelliği ve manzarasıyla, fotoğraf sanatçılarının da beğenisini topluyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var 3

Foto safari tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ve batışında ortaya çıkan manzarayı fotoğraf karelerinde geleceğe taşıyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var 4

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması fotoğraflık görüntüler oluşturuyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var 5

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler, bölgede yürüyüş ve piknik de yaparak doğanın keyfini çıkarıyor.

Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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