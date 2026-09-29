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Antalya’da turizm hareketliliği sürüyor! Rezervasyonlar aralık ayına kadar devam ediyor

Yılın 8,5 ayında yabancı turistte 11 milyonu aşan Antalya'da, yüzde 90'larla devam eden otellerdeki doluluk oranlarıyla yüksek sezon devam ediyor.

Antalya’da turizm hareketliliği sürüyor! Rezervasyonlar aralık ayına kadar devam ediyor

Turizm kenti Antalya'da, turist yoğunluğu devam ediyor. En fazla Rusya, Almanya, İngiltere'den misafir alan kentteki hareketliliğin, 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) ve 9-20 Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ile aralığa kadar devam etmesi bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, sezona kötü başladıklarını ancak temmuzdan sonra beklenen hareketliliği yaşadıklarını söyledi.

Antalya’da turizm hareketliliği sürüyor! Rezervasyonlar aralık ayına kadar devam ediyor 1

ANTALYA'DA TURİST SAYISI 11 MİLYONU AŞTI

Antalya'da yıl başından bu yana gelen yabancı turist sayısının 11 milyonun üzerine çıktığını, kişi başı gelirlerde de artış gözlendiğini belirten Çek, "Hemen hemen bütün tesisler dolu şu anda. Ekimin ilk haftası Uzay Kongresi var, özellikle Belek bölgesine ciddi katkı sağlayacak. Sonrasında COP31 var, onda da 80 bin ziyaretçi, 30 bin görevli beklentisi var. Henüz rezervasyonların büyük çoğunluğu yapılmadı, çok az bir oranda yapıldı ama yavaş yavaş hareketlilik başladı. Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla taçlandıracağız." diye konuştu.

Çek, aralığa kadar rezervasyon almaya devam edeceklerini kaydetti.

Antalya’da turizm hareketliliği sürüyor! Rezervasyonlar aralık ayına kadar devam ediyor 2

"YAKLAŞIK 25 ÜLKEDEN İNSAN KONAKLIYOR"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da mayıs-haziran döneminde zorlanan sektörün sonrasında toparladığını ifade etti.

Güzel bir eylül geçirdiklerini ve ekim ile kasım rezervasyonlarının da güzel göründüğünü aktaran Yorulmaz, "Kemer'de en çok önem verdiğimiz konulardan biri pazar çeşitliliği. Her otelde yaklaşık 20-25 arası farklı ülkeden insan konaklıyor. Bu da çok önemli. İç pazar da iyi gidiyor. Kemer'de şu anda hiçbir yerde 'yer yok desem' abartmış olmam." dedi.

Antalya’da turizm hareketliliği sürüyor! Rezervasyonlar aralık ayına kadar devam ediyor 3

KEMER'DE EKİM VE KASIM REZERVASYONLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yorulmaz, uluslararası organizasyonlarla iyi bir kasım geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

Kemer bölgesini en fazla Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Almanya'dan misafirlerin tercih ettiğini anlatan Yorulmaz, pazar çeşitliliğini artırmak için kültür sanat ve spor organizasyonlarına ağırlık verdiklerini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist otel rezervasyon
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