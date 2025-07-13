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Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar

İstanbul'a sadece 265 kilometre uzaklıkta yer alan, Edirne'nin şirin turizm beldesi Enez, yaz aylarında adeta bir cazibe merkezine dönüşüyor. Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinin giderek artan fiyatları, birçok vatandaşı daha ekonomik ve ulaşılabilir sahil şeritlerine yönlendiriyor. Bu alternatiflerin başında ise doğal güzellikleriyle öne çıkan Enez geliyor.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar

Kış aylarında yalnızca 4 bin civarında nüfusa sahip olan Enez, yaz sezonunda 80 ila 120 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Saros Körfezi'nin turkuaz denizi, inci gibi kumları ve doğal dokusunu koruyan sahil şeridi, tatilciler için adeta bir cennet köşesi sunuyor.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar 1

Gündüz saatlerinde denizin keyfini çıkaran ziyaretçiler, akşam olduğunda ise yazlık evlerin arasına kurulan çarşı tezgahlarında gezerek, alışveriş yaparak ve yerel tatları tadarak vakit geçiriyor. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya ve çevre illerden gelen tatilciler, lüks eğlence mekanlarından uzak ama huzurlu ve sıcak bir atmosfer arayanların tercihi oluyor.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar 2

Enez, deniz, kum ve güneş üçlüsünü uygun fiyatlarla sunarken; akşamları nostaljik yazlık çarşılarıyla misafirlerine hem alışveriş hem dinlenme hem de eğlence imkânı tanıyor.

İstanbul'dan ailesi ile hafta sonu tatili için Enez'e gelen Ali Ercan, ailesi ile sabah kahvaltısını deniz kenarında kurdukları masada güne başlayıp gün boyı denizin tadını çıkararak akşamda çarşıda dolaşarak vakit geçiriyorlar.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar 3

30 yıldır Enez'de yazlığı bulunan Sevgi Özen ise Enez'in hizmet anlamında yoksun olduğunu ve yetersiz kaldığını söylüyor. Özen, "Böyle güzel bir sahilde böyle denize sahip olmak bizim için büyük bir şans ve mutluluk. Ama buranın geçen yıllar içerisinde daha fazla güzelleştirilmesini yıllarca bekledik. Her yıl bunu umut ederek buraya geldik. Maalesef her geçen yıl ve günde gerilediğini gördük" dedi.

Cahide Sevim isimli yazlıkçı ise Enez'in güzel bir turizm beldesi olduğunu ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen gece hayatı ve alış veriş noktaları ile cazip olduğunu kaydetti.

Enez'e ailesi ile gelen Didem Türkücü isimli vatandaş ise her şeye rağmen eğlendiklerini ve eksiklik görmediklerini ifade etti.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar 4

Gündüz deniz keyfi sonrası akşamları açılan çarşıya akan binlerce vatandaş çarşının keyfini alış veriş yaparak, çay bahçelerinde oturarak veya çocuklarını kurulan lunaparklarda eğlendirerek geçiriyorlar.
Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için Enez'e gelen Volkan Arda ise alt yapı eksikliğine dikkat çekerek yolların kötü durumundan söz etti.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar 5

Çarşıda tezgah açan Pelin Tüter ise vatandaşların alım gücünün düştüğünü, insanların alış veriş yaptığını ancak keyifsiz olduğunu iddia etti.

Artan fiyatlar karşısında alternatif oldu! Yurt dışında da geliyorlar 6

Özellikle günübirlik gelen yerli turistlerin ilgi odağı olan Enez'e, Doğu Makedonya, Bulgaristan,S ırbistan ve Romanya'dan da yabacılar yoğun olarak geliyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Enez Turizm tatil
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