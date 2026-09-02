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Avrupa'nın kış rotalarında zirve Kapadokya'nın!

Dünyanın en büyük seyahat rehberi ve yayıncılık şirketlerinden biri olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa’nın en iyi kış rotaları arasında ilk sırada gösterildi.

Avrupa'nın kış rotalarında zirve Kapadokya'nın!
Cansu Çamcı

Dünyanın en etkili seyahat yayınlarından Lonely Planet, 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı “The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter” başlıklı seçkisinde Avrupa’nın kış rotalarını sıraladı. Listenin zirvesine Türkiye’den Kapadokya yerleşti.

Avrupa’nın birbirinden ünlü 13 destinasyonunun değerlendirildiği seçkide Kapadokya; İspanya’dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz’den Madeira ve Alentejo, Fransa’dan Côte d’Azur ve Lyon, Almanya’dan Bavyera Alpleri, Yunanistan’dan Santorini, İtalya’dan Cinque Terre, Macaristan’dan Budapeşte ve Finlandiya’dan Lapland gibi güçlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 1

KAPADOKYA KIŞIN DA BÜYÜLÜYOR

Lonely Planet, Kapadokya’nın karla birlikte çok daha etkileyici bir görünüme kavuştuğuna dikkat çekti. Kar örtüsünün bölgenin doğal oluşumlarına, kayalara oyulmuş tarihi evlerine ve kiliselerine farklı bir boyut kazandırdığı vurgulandı.
Kış aylarının aynı zamanda Kapadokya’da düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğu belirtilirken; Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiğine dikkat çekildi.

Bölgedeki çok sayıda yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya’yı keşfetmeye imkan verdiğini belirten Lonely Planet, açık havada ise Ihlara Vadisi’nde kış yürüyüşlerini öne çıkardı.

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 2

Kapadokya’nın butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterilirken, bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu, ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı.

AVRUPA’NIN KIŞ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE TÜRKİYE

Lonely Planet’ın Avrupa’da kışın ziyaret edilecek en iyi 13 destinasyon sıralaması şöyle:

  1. Kapadokya, Türkiye – Kar ve yeraltı keşifleri için
  2. Fuerteventura, Kanarya Adaları – Kışın deniz ve güneş tatili için
  3. Eryri (Snowdonia), Galler – Kış macera sporları için
  4. Bilbao, İspanya – Sanat ve gastronomi için
  5. Madeira, Portekiz – Ilıman havada açık hava aktiviteleri için
  6. Côte d’Azur, Fransa – Sezon dışı Akdeniz deneyimi için
  7. Bavyera Alpleri, Almanya – Karlarla çevrili masalsı şatolar için
  8. Santorini, Yunanistan – Kalabalıktan uzak Yunan adası deneyimi için
  9. Alentejo, Portekiz – Şarap tutkunları için
  10. Lyon, Fransa – Gastronomi için
  11. Cinque Terre, İtalya – Kalabalıktan uzak klasik İtalya deneyimi için
  12. Budapeşte, Macaristan – Kaplıcalar ve termal hamamlar için
  13. Lapland, Finlandiya – Kuzey ışıkları için

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 3

“KAPADOKYA ARTIK DÖRT MEVSİM DÜNYANIN GÖZDESİ”

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay, Lonely Planet’ın Kapadokya’yı Avrupa’da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon olarak göstermesinin, bölgede son yıllarda yürütülen koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının uluslararası alandaki karşılığının önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonuyla hayata geçirilen Kapadokya Alan Başkanlığı modeli, bu eşsiz coğrafyanın korunması, düzenlenmesi ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşınması açısından çok önemli bir dönüm noktası oldu. Alan Başkanlığımızla birlikte Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasını korurken, turizm faaliyetlerinin belirli bir düzen ve disiplin içerisinde yürütülmesini sağlayan bütüncül bir yönetim anlayışı oluşturuldu. Bir taraftan peribacalarımızdan vadilerimize, kaya oluşumlarımızdan kültürel mirasımıza kadar bu benzersiz coğrafyayı titizlikle korurken diğer taraftan ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini sürekli geliştiriyoruz.

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 4

Bugün Kapadokya yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak dört mevsim farklı deneyimler sunan güçlü bir dünya markasına dönüşüyor. Lonely Planet gibi dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından birinin Kapadokya’yı Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu olarak listenin zirvesine taşıması da doğru koruma ve sürdürülebilir turizm politikalarının uluslararası alandaki karşılığını göstermesi bakımından son derece kıymetli. Sayın Bakanımızın liderliğinde yürüttüğümüz koruma seferberliğini kararlılıkla sürdürecek; Kapadokya’nın eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarırken dünya turizmindeki marka değerini de daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz.”

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 5

KAPADOKYA’NIN KÜRESEL TURİZMDEKİ GÜCÜ ARTIYOR

Volkanik oluşumların milyonlarca yılda şekillendirdiği benzersiz coğrafyası ve binlerce yıllık kültürel birikimiyle Kapadokya, Türkiye’nin uluslararası ölçekte en güçlü turizm markalarından biri olmayı sürdürüyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bölge; doğal güzelliklerinden tarihi mirasına, sıcak hava balonlarından özgün gastronomisine kadar sunduğu farklı deneyimlerle yalnızca ilkbahar ve yaz aylarında değil, kış döneminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 6

Kapadokya’nın uluslararası alandaki yükselişi gastronomi alanında da dikkat çekiyor. Kapadokya, 2026 restoran seçkisiyle MICHELIN Rehberi’ne katılan Türkiye’nin en yeni destinasyonu oldu. Bölgenin köklü mutfak kültürü ve özgün gastronomi deneyimleri, Kapadokya’nın dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Avrupa nın kış rotalarında zirve Kapadokya nın! 7

Lonely Planet’in seçkisinde Avrupa’nın en iyi kış rotası olarak ilk sırada gösterilen Kapadokya, doğal ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomide artan uluslararası görünürlüğü ve dört mevsime yayılan turizm potansiyeliyle Türkiye’nin destinasyon çeşitliliğini bir kez daha dünya turizm sahnesine taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya zirve
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