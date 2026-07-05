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Bodrum'da ezber bozan plaj: Giriş ücreti yok, lahmacun 125 TL

Bodrum'da özel işletmelerdeki yüksek fiyatlar tartışılırken, Bakanlığa bağlı halk plajında uygulanan giriş ve yiyecek ücretleri açıklandı.

Bodrum'da ezber bozan plaj: Giriş ücreti yok, lahmacun 125 TL
Aleyna Türkmen

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum'daki yüksek plaj ve işletme fiyatları yeniden gündeme gelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkbükü'nde hizmet veren halk plajındaki ücret tarifesi dikkat çekti. Plaja giriş ücretsiz olurken, yiyecek ve diğer hizmetler için belirlenen fiyatlar da kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Bodrum'da bazı özel işletmelerde otopark ve yiyecek fiyatlarının yüksek seviyelere ulaştığı yönündeki tartışmalar sürerken, Bakanlığa bağlı halk plajında ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunuluyor. Plajda duş ve tuvalet hizmetlerinden de herhangi bir ücret alınmıyor.

Bodrum da ezber bozan plaj: Giriş ücreti yok, lahmacun 125 TL 1

HALK PLAJINDA UYGULANAN ÜCRETLER

Plajda otopark ücreti gün boyu 120 lira olarak uygulanırken, şezlong hizmetinden yararlanmak isteyenler için ücret 400 lira olarak belirlendi. Yiyecek ve içecek bölümünde ise bir lahmacun 125 liradan, hamburger ise 450 liradan satışa sunuluyor.

Yetkililer, şezlong kullanımının isteğe bağlı olduğunu, plaja giriş yapan vatandaşların herhangi bir giriş ücreti ödemeden sahilden faydalanabildiğini belirtiyor.

Bodrum da ezber bozan plaj: Giriş ücreti yok, lahmacun 125 TL 2

20 FARKLI HALK PLAJI HİZMET VERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi kapsamında Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 20 halk plajı hizmet veriyor. Proje ile vatandaşların güvenli ve düzenli plajlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanırken, söz konusu plajlarda çeşitli sosyal alanlar ve temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler de sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum plaj ücretsiz
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