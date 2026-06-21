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'Böylesi yok' Beklemediler akın ettiler 'Fiyatlar kat kat aşağıda'

Yurt genelinde artan sıcaklarla birlikte okulların tatil olmasını beklemeyen birçok aile Mersin'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi sahili başta olmak üzere kentteki plajlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Okulların tatil olmasıyla birlikte ise tatil noktalarındaki yoğunluğun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

'Böylesi yok' Beklemediler akın ettiler 'Fiyatlar kat kat aşağıda'

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklığın 30 derece üzerinde seyretmesiyle deniz sezonu tamamen başladı. Özellikle Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi ile Ayaş ve Silifke ilçesinde yer alan Susanoğlu'nda da bu hafta sonuyla birlikte yoğunluk arttı. Sınavların bitmesiyle birlikte birçok aile hafta sonunu değerlendirirken, bazı aileler de erken tatile çıktı. Sığ denizi ve kumsal alanlarıyla bilinen plajlarda yaşanan yoğunluk ise dikkat çekti. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla deniz suyu da ısınarak 26 dereceyi geçti. Tatile gelenlerin bir kısmı tekne gezisi ve çeşitli aktivitelere katılırken, ekseriya deniz suyunun tadını çıkardı. Bu haftadan sonra ise bölge genelinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği taleplerin o yönde olduğu ifade edildi.

Böylesi yok Beklemediler akın ettiler Fiyatlar kat kat aşağıda 1

"DENİZ ŞİMDİ DAHA GÜZEL"

İstanbul'dan geldiğini belirten Fatma Say, "En çok burada yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü burası çok güzel. Her yeri çok güzel. Deniz mükemmel. Deniz kışın da güzel, yazın da güzel, şimdi de daha güzel. Gecesi de güzel, gündüzü de güzel" dedi.

Böylesi yok Beklemediler akın ettiler Fiyatlar kat kat aşağıda 2

Adıyaman'dan gelen Gökhan Yılmaz ise, "Yazın okullar tatil olunca burası çok kalabalık oluyor. Kalabalık olduğu zaman çok keyif alamıyoruz. Okullar kapanmadan bu hafta sonunu 2 günlük Kızkalesi'nde değerlendirmek istedik. Kızkalesi'nin denizi zaten çok güzel" ifadelerini kullandı.

Böylesi yok Beklemediler akın ettiler Fiyatlar kat kat aşağıda 3

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SAHİLİNDE BÖYLE BİR KUM YOK"

Sezonun başladığını ve bu sene çok umutlu olduklarını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan da, Kızkalesi denizinin ve kumsalının çok güzel olduğunu kaydetti.

Böylesi yok Beklemediler akın ettiler Fiyatlar kat kat aşağıda 4

Fiyatlarının birçok tatil bölgesinden kat kat aşağıda olduğuna ve kumsalın özelliğine dikkat çeken Çalışkan, "Burada 1 yaşındaki çocuk da 80 yaşındaki bir vatandaşımız da denize girebilir. Çünkü 50 metre gitseniz bile diz boyu. Ayrıca Türkiye'nin hiçbir sahilinde böyle bir kum yok. Allah'ın bize verdiği bir nimet" dedi.

Böylesi yok Beklemediler akın ettiler Fiyatlar kat kat aşağıda 5

Kızkalesi'nin Türkiye'nin en güvenli bölgesi haline geldiğini de aktaran Çalışkan, yüz tanıma sisteminden her birimden güvenlik gücünün görev yaptığını sözlerine ekledi.

Böylesi yok Beklemediler akın ettiler Fiyatlar kat kat aşağıda 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Ayaş Erdemli Silifke tatil sahil
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