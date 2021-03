Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e 'nisan' çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşmenin sektör adına çok sevindirici ve umut verici olduğunu söyledi. Başkan Çetin, "Kesinlikle iyi bir haber. Şu anda Almanya'daki rezervasyonlara bakıldığında Antalya ilk sırada ve artış da görünüyor. AB'de planlanan aşı pasaportu uygulaması ve sanki turizmin biraz kendi içlerinde olacağı şeklindeki yaklaşımlar biraz korkumuzdu. Eğer bu yıl Avrupa'da Türkiye için kısıtlama olmaz ise bu rezervasyonları ciddi oranda artırır. Bu tür diplomatik görüşmelerin devam ettirilmesi ve turizm sektörü çalışanlarına aşılamalar yapılırsa bu yıl turizmde patlama yaşanacağını düşünüyorum. Bu görüşmelerin devam ettirilmesi gerekiyor. AB'deki 'Türkiye'ye gitmeyin' şeklindeki kısıtlamalara karşı diplomatik adımları atmamız gerekiyor. Bu doğrultuda sayın Cumhurbaşkanımızın, Merkel'le yaptığı görüşmedeki mesajı çok olumlu bir adım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı için Almanya'ya yönelik çağrısının sevindirici olduğunu belirterek, sektör olarak hazır olduklarını açıkladı. Kış aylarından beri Güvenli Turizm Sertifikası ile yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya devam ettiklerini anlatan Yağcı, “2020'de bu konuda ne kadar başarılı oluğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Bu dönemde kurallara uyumun devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla şu an kısmen de olsa devam eden uluslararası trafikte Alman misafirlerin de artarak devam etmesini biz de umut ediyoruz. Eminim ki Alman turistler de Antalya'ya gelmeyi özlemiştir. Şu an Almanya'daki satışlarda Antalya'nın birinci sırada olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Güvenli Turizm Sertifika sistemiyle alınabilecek her türlü önlemi 2021 yılı içinde aldık ve sektör olarak hazırız" dedi.