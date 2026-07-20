Dev kruvaziyer Bodrum'a demir attı: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günlerinden birini yaşadı. İstanbul Limanı'ndan gelen "Aroya" adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 turisti ilçeye taşıdı.

Malta bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki gemide ayrıca 1116 personelin bulunduğu bildirildi.

TURİSTLER BODRUM'U GEZDİ

Gemiden inen yolcular, pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Bodrum çarşısını gezerek alışveriş yaptı ve ilçedeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Turistlerin gün boyunca Bodrum'un farklı noktalarında vakit geçirdiği gözlendi.

AKŞAM GİRİT ADASI'NA HAREKET EDECEK

Edinilen bilgiye göre "Aroya" adlı kruvaziyer, Bodrum'daki programını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır