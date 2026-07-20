FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Dev kruvaziyer Bodrum'a demir attı: Binlerce turist ilçeye akın etti

Bodrum Limanı'na yanaşan "Aroya" adlı kruvaziyer, çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 turisti ilçeye getirdi. Dev gemi akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edecek.

Dev kruvaziyer Bodrum'a demir attı: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günlerinden birini yaşadı. İstanbul Limanı'ndan gelen "Aroya" adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 turisti ilçeye taşıdı.

Malta bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki gemide ayrıca 1116 personelin bulunduğu bildirildi.

TURİSTLER BODRUM'U GEZDİ

Gemiden inen yolcular, pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Bodrum çarşısını gezerek alışveriş yaptı ve ilçedeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Dev kruvaziyer Bodrum a demir attı: Binlerce turist ilçeye akın etti 1

Turistlerin gün boyunca Bodrum'un farklı noktalarında vakit geçirdiği gözlendi.

AKŞAM GİRİT ADASI'NA HAREKET EDECEK

Edinilen bilgiye göre "Aroya" adlı kruvaziyer, Bodrum'daki programını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğal gazda mayıs tablosu! İthalat 3,6 milyarı aştıDoğal gazda mayıs tablosu! İthalat 3,6 milyarı aştı
Şarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldıŞarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldı

Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum turist Kruvaziyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.