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Dev kruvaziyer Bodrum’da: Binlerce turist akın etti

Bodrum’a yaz sezonunda gelen Marella Discovery kruvaziyer gemisi, 1760 yolcu ve 736 personelle limana demirledi. Yolcular gün boyu ilçeyi gezecek.

Dev kruvaziyer Bodrum’da: Binlerce turist akın etti

Yaz sezonunda kruvaziyer trafiğinin hız kazandığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dev yolcu gemisi Marella Discovery limana demirledi. Gemi, binlerce turisti Bodrum’a taşıdı.

Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery, sabahın erken saatlerinde Yunanistan’ın Thira Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin bulunduğu öğrenildi.

Dev kruvaziyer Bodrum’da: Binlerce turist akın etti 1

Toplam 1760 yolcu ve 736 personelin yer aldığı kruvaziyer gemisi, gün boyunca Bodrum’da kalacak. Yolcuların ilçe merkezi ve turistik bölgelerde vakit geçirmesi bekleniyor.

Marella Discovery’nin akşam saatlerinde bir sonraki durağı olan Yunanistan’ın Heraklion Limanı’na hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum turist Kruvaziyer
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