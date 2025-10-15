FİNANS

'Erken yaptıran kazançlı çıkıyor' Yüzde 40 indirimi işaret etti 'Kasımdan itibaren başlayacak'

Yaz tatili sezonu sona erdi. Vatandaşlar 2026'nın yazı için harekete geçmeye başladı. Turizmciler de erken rezervasyon için yerli turiste çağrıda bulundu. Tatilini erkenden organize edip rezervasyonunu yaptıran yerli turistin kazançlı olduğunu söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak" diyerek indirim oranlarını açıkladı. İşte detaylar...

Bu yıl tatil sezonu bitti ama seneye yaz için turizmciler erken rezervasyon için çağrıda bulundu. Türkiye'de tatil kültürünün oluştuğunu söyleyen ve farklı mekanlar görüp farklı lezzetler tatmak isteyenlerin sayısının çoğaldığını vurgulayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, erken rezervasyon için de kasım ayını işaret etti.

Bu yıl iç pazarda beklenenin üzerinde misafir ağırlayan turizmciler, gelecek sezon için yerli turiste erken rezervasyon imkanlarından faydalanma çağrısında bulundu.

İÇ PAZARDAKİ HAREKETLİLİK ARTTI!

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, sektör olarak iç pazarı her zaman önemsediklerini ve "can suyu" olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de artık tatil kültürünün oluştuğunu, insanların kendileri için bir fırsat oluşturarak farklı mekanları görme, gezme, farklı lezzetleri tatma isteklerinin arttığını dile getiren Saatçioğlu, her yıl iç pazardaki hareketliliğin arttığını kaydetti.

Bir yandan yabancı ağırlıklı turistleri ağırlamaya devam ettiklerini bir yandan da gelecek yıl için çalışmalara başladıklarını anlatan Saatçioğlu, yabancı turistler için gelecek sezon rezervasyonlarına başlandığını belirtti.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ!

Tatilini erkenden organize eden ve rezervasyonunu yaptıran yerli turistin daima kazançlı çıktığını dile getiren Saatçioğlu, "İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak. Satışlar kademeli olarak yüzde 40, yüzde 35, yüzde 30 şeklinde, tarih ilerledikçe oranlar aşağıya inecek. Yurt dışına maksimum yüzde 15-25 civarında bir indirim uygulanıyor ama iç pazarda yüzde 30-40 civarında erken rezervasyon indirimlerinden misafirlerimiz faydalanabiliyor." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

