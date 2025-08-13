FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Erzurum'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ihtişamı Erzurum’da yeniden hayat buluyor. 40 durak, 400 etkinlik, 9 gün sürecek eşsiz bir şölen. Anadolu’nun doğuya açılan kapısı Erzurum, 16–24 Ağustos tarihlerinde Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne yeniden ev sahipliği yapacak.

Erzurum'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor
Hande Dağ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Kültür Yolu Festivali, şehirlerimizi sadece sanatın değil aynı zamanda ortak hafızamızın, değerlerimizin ve geleceğe taşıyacağımız mirasın buluşma noktası haline getiriyor. Erzurum ise tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bu ruhu en güçlü şekilde yansıtan şehirlerimizden biri” dedi.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 1

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilen festivalin dokuzuncu durağı Erzurum oldu. Tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından Erzurum, Anadolu’nun doğuya açılan kapısı olarak bu yıl da kültür, sanat ve tarihle ışıldayacak. Yüzyıllardır medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim Erzurum, 16–24 Ağustos’ta gerçekleşecek Kültür Yolu Festivali ile bambaşka bir atmosfere bürünecek ve 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür yolculuğu sunacak.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 2

SÜREKLİ SERGİLER SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇIYOR

Festival boyunca, Erzurum’un tarihi dokusuyla iç içe geçmiş özel mekânlarda, sanatseverlere kapılarını açan sürekli sergiler, şehrin kültürel zenginliğini tüm ihtişamıyla gözler önüne serecek. Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi’nde “Gökler, Göçler ve Kökler” temasıyla derin bir yolculuğa çıkılırken; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, ilham veren “Kadın Kahramanlar” ile Anadolu’nun sırlarını taşıyan “Gizem Dolu Anadolu” sergileri her gün sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarını açacak. Gün boyunca, Kale önünde gerçekleşen “Gökyüzünden Türkiye” sergisi ise ülkenin eşsiz doğal güzelliklerini ve kültürel çeşitliliğini benzersiz bir bakışla görsel şölen olarak sunacak.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 3

ERZURUM MÜZESİ’NDE HER SERGİ BİR HİKÂYE, HER ESER BİR YOLCULUK

Erzurum Müzesi, festival boyunca Osmanlı şehzadelerinin oyuncaklarının yer aldığı “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” ile Anadolu masal kültürünü yansıtan “Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi”yle ziyaretçilere zamanda keyifli bir yolculuk sunuyor. Resim ve Heykel Müzesi’nde “Zamanın Katmanları” ve “Hüzün Çiçekleri” sergileri sanatseverleri beklerken, Erzurum Müzesi’nde “Karaz’dan Sonsuzluğa Yeni Bir Evren” enstalasyonu ve “Çağdaş Üretim Teknikleri ile Karaz Resim Sergisi” gibi çağdaş sanat örnekleriyle Karaz kültürünün derin izleri gözler önüne seriliyor. Ayrıca “Hamit Zübeyir Koşay Anısına Doğu Anadolu’da Kadim Bir Kültür: KARAZ”, artırılmış gerçeklik tekniğiyle hazırlanan “Değirmenler Fırını” sunumu, “Seramik Baskı Sergisi Karaz’ın Koçları” ve “Koşay Kazıları Fotoğraf Sergisi” gibi etkinlikler de festival boyunca ziyaretçilere eşsiz deneyimler yaşatacak.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 4

MİNYATÜRLERDEN ZANAATA, ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE’DE SANATIN İZLERİ

Erzurum’un kültürel simgelerinden Çifte Minareli Medrese’de “Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Tespih”, “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” ve “Türkiye’nin Ustaları belgesel gösterimi ”sanatseverleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. “Hislerin Tasviri” minyatür sergisi ise tarihin ruhunu ve sanatın zarafetini bir arada yaşatıyor.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 5

ERZURUM’DA ZARİF EL İŞÇİLİĞİ VE GELENEKSEL TASARIM ŞÖLENİ

Erzurum, sanat ve kültür tutkunlarını büyüleyici sergilerle buluşturuyor. Olgunlaşma Enstitüsü’nde “Orta Asya’dan Anadolu’ya Çarpana İzleri” ve “Bir Kıvrım Bin Hikâye: Burma Bilezik” sergileri, geçmişin zarif zanaatlarını ortaya koyuyor. İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi’nde “Tezhip Sanatı” sergisi sanatseverleri ince işçiliğin büyüsüne davet ederken, Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi’nde “Kaftanlar III” sergisi geleneksel motiflerle modern sanatın buluşmasını gözler önüne seriyor.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 6

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER FESTİVALDE RENK KATIYOR

Festival süresince, katılımcılar ebru, hat, seramik, dokuma ve tespih yapımı gibi geleneksel sanat dallarında atölyelere katılarak becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Ayrıca, Erzurum’un tarihine ışık tutan söyleşiler, kentin ruhunu yansıtan eşsiz bir keşif sunacak.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 7

ERZURUM SANAT VE KÜLTÜRÜN KALBİ OLACAK

Erzurum Kültür Yolu Festivali, şehrin köklü tarihini, sanata ve kültüre olan evrensel yaklaşımıyla harmanlayarak, ziyaretçilerine hem geçmişin izini sürme hem de çağdaş sanatla buluşma fırsatı sunuyor. Tüm sanatseverler, 16-24 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’un benzersiz atmosferinde unutulmaz bir kültür yolculuğuna davetli.

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 8

Erzurum da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'
Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacakOfislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Geri dönüşü olmayacak! Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

Geri dönüşü olmayacak! Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

'Peşinen söyleyeyim, ciddi bir artış...' Memur maaş zammında ilk teklif sonrası açıkladı

'Peşinen söyleyeyim, ciddi bir artış...' Memur maaş zammında ilk teklif sonrası açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.